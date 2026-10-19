5 aspectos que Turavion recomienda planificar con anticipación para viajes de negocios

Un viaje internacional de trabajo suele confirmarse con pocas semanas de margen, pero cada componente tiene su propio plazo: la documentación puede tardar meses y los hoteles cercanos a una feria comercial se agotan antes de cerrar la agenda. Planificar los viajes de negocios con un calendario regresivo, que parte desde la primera reunión, ordena esos tiempos. Una agencia de viajes como Turavion aporta el criterio para definir qué resolver primero y qué puede esperar.

5 decisiones clave para planificar tu viaje corporativo

A continuación, se detallan las áreas críticas que deben anticiparse según su nivel de prioridad e impacto en la experiencia del viajero y el presupuesto de la compañía:

1. Documentación: el primer plazo que se activa

Un trámite consular iniciado tarde puede obligar a reprogramar una visita comercial. La gestión documental corresponde al pasajero, pero Turavion recomienda revisar estos puntos entre 60 y 90 días antes de la salida:

El pasaporte debe seguir vigente al menos seis meses después de la fecha de regreso, y es importante confirmar que tenga páginas en blanco, algo que algunos países exigen al ingresar.

Las escalas también cuentan, ya que ciertos destinos, como Estados Unidos, exigen autorización de ingreso aunque el pasajero solo esté en tránsito hacia otro país.

El propósito del viaje define el permiso: asistir a reuniones no equivale a prestar servicios técnicos, y cada caso debe verificarse con el consulado respectivo.

2. Conexiones: lo que una tarifa baja no muestra

Postergar la emisión reduce alternativas y eleva el costo. Según el IPC del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), recogido en el Barómetro de Turismo de la Subsecretaría de Turismo, el precio del transporte aéreo de pasajeros subió 12,9% en doce meses a junio de 2026. Pero el riesgo no es solo económico: una tarifa conveniente puede esconder una conexión demasiado breve o dos pasajes emitidos por separado, en los que la pérdida del segundo vuelo no queda protegida.

Turavion revisa los tiempos mínimos de conexión de cada aeropuerto, prioriza itinerarios en un solo boleto cuando hay escalas y ayuda a cotizar tarifas con condiciones de cambio acordes a la agenda, sujetas a disponibilidad de cada aerolínea. Para trayectos intercontinentales, recomienda cerrar la emisión con 30 a 45 días de margen.

3. Alojamiento: el calendario del destino también importa

La demanda hotelera no depende solamente de la agenda propia. Turavion recomienda revisar estos factores tres o cuatro semanas antes, al coordinar con sus proveedores el hospedaje:

• Las ferias, congresos o feriados locales pueden copar los hoteles del distrito empresarial y elevar sus tarifas durante esas fechas.

• La distancia al lugar de las reuniones, medida en tiempo de traslado en hora punta, pesa más que la categoría del hotel.

• Cuando el vuelo aterriza de madrugada, es clave solicitar ingreso anticipado o reservar desde la noche anterior para que el colaborador descanse antes de su primera reunión.

4. Asistencia en viaje: la letra chica antes del embarque

Una hospitalización en el extranjero sin cobertura suficiente puede convertir una visita de tres días en un problema serio para la empresa. Además, algunos países exigen un monto mínimo de cobertura médica como condición de ingreso, de modo que esta decisión no puede quedar para la víspera.

Turavion asesora en la cotización de planes de asistencia acordes al destino y a la duración del viaje, cuyas condiciones dependen de cada proveedor. Lo más conveniente es comparar los montos de cobertura con el costo de la atención médica en el país visitado y confirmar si el plan cubre equipos de trabajo, como notebooks o muestras comerciales.

5. Itinerario: la última semana define la llegada

Con vuelos y hotel confirmados, el riesgo pasa a los detalles que nadie consolidó. En la semana previa a la salida, la agencia ayuda a integrar la información en un solo itinerario, atendiendo estos puntos:

La primera reunión debe agendarse considerando la diferencia horaria y el desgaste del vuelo, no solo la hora de aterrizaje.

El traslado desde el aeropuerto conviene dejarlo reservado, con punto de encuentro y datos de contacto del proveedor.

Los códigos de reserva, las direcciones y el canal de soporte 24/7 de Turavion deben quedar disponibles sin conexión en el teléfono del viajero.

Un calendario que empieza antes de la agenda

Ordenar estos cinco aspectos por plazo, y no por urgencia, permite que cada viaje responda a su objetivo comercial. Agencia de Viajes Turavion acompaña a las empresas en ese proceso con asesoría especializada y una plataforma de reservas, para que sus viajes de negocios se gestionen con rigor operativo y criterio humano.

Este es un contenido presentado por TURAVIÓN.