AliExpress adelanta sus descuentos: hasta 70% de rebajas desde hoy 28 de septiembre

Una semana antes de que se inicie el CyberMonday, clásico evento nacional de ofertas, AliExpress -el mercado minorista online global-, da inicio a su campaña de rebajas de hasta un 70% de descuento. Desde hoy hasta el 7 de octubre, los usuarios podrán comprar los productos con importantes descuentos en todas las categorías.

El CyberMonday de este año coincide con el inicio de la primavera en Chile, lo que impulsa tanto la renovación de electrónica y accesorios como las compras de temporada para viajes y actividades al aire libre. Durante este periodo, los chilenos podrán acceder a descuentos en categorías como electrónica de consumo -de marcas Lenovo, Ugreen, GameSir, DJI e Insta360-; repuestos de autos y motos -70mai-; y equipamiento deportivo y de aire libre -Sofirn, Wurkkos, LI-NING, Darevie y Kapvoe–.

Todas marcas internacionales que están validadas a través de AliExpress Marcas+, un programa de certificación de la plataforma, diseñado para brindar tranquilidad a los compradores. Cada producto adscrito a Marcas+ es auténtico y cuenta con el respaldo de la propia marca global consolidada, para que las personas puedan comprar online con la misma confianza que esperan de una tienda local.

"Sabemos que los chilenos esperan valor, confianza y flexibilidad a la hora de comprar electrónicamente. Al tener ofertas anticipadas de hasta un 70% de descuento, combinando AliExpress Marcas+, devoluciones gratuitas y puntos de retiro de Blue Express, les estamos dando todas las garantías para comprar con confianza", señaló el Country Manager de AliExpress Chile, Kai.

AliExpress además está implementando gradualmente opciones de devolución más flexibles. Los pedidos elegibles están cubiertos por Devoluciones Gratis ("Free Returns"). Los productos que cuentan con esta etiqueta pueden devolverse dentro de los 90 días posteriores a la realización del pedido. La primera devolución de cada pedido es gratuita, dando confianza a los compradores.

Puntos Blue Express: retiro flexible y seguro

El retiro en puntos Blue Express estará disponible como una alternativa local y segura a la entrega a domicilio. Los productos que tengan en su página de detalle la etiqueta "Retiro en un punto"permiten elegir esta opción al finalizar la compra, y una vez que el pedido llegue, podrá retirarse en un punto Blue Express cercano. El cliente recibirá una notificación con la ubicación y un código de entrega, y podrá recoger su paquete dentro del plazo de retiro establecido . La disponibilidad del servicio está sujeta a lo que se muestre en tiempo real en las páginas del producto y de pago.

El producto estrella: audífonos inalámbricos Lenovo LE302 OWS Ear Clip

Los audífonos inalámbricos Lenovo LE302 OWS Ear Clip encabezan la selección de productos de AliExpress para este evento de ofertas. Combinan el buen rendimiento de unos audífonos inalámbricos con un diseño de clip ultraligero, de 4,4 gramos de peso, que buscan comodidad para uso prolongado. Su Bluetooth 6.0 promete emparejamiento más rápido y conexión estable para desplazamientos, entrenamiento, videojuegos y llamadas. Su diseño permite complementar cualquier atuendo, haciendo que los audífonos sean tanto un elemento tecnológico esencial como una pieza de moda.

Los descuentos de AliExpress se extienden hasta el 7 de octubre, disponibles en aliexpress.com y en la app para iOS y Android.

Sobre AliExpress

Lanzada en 2010, AliExpress es una plataforma global de comercio electrónico que atiende a consumidores en más de 200 países y regiones. Parte de Alibaba International Digital Commerce Group, AliExpress conecta a compradores con fabricantes y vendedores en una amplia gama de categorías de productos, ofreciendo una diversa selección de productos a precios competitivos.

Este es un contenido presentado por AliExpress Chile.