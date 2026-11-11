AliExpress anuncia su mes de mayores ofertas en el año, con descuentos por el 11.11 y Black Friday

AliExpress anunció una campaña que reunirá las promociones del 11.11 y Black Friday durante todo noviembre en Chile, con descuentos de hasta 80% en una selección de productos de audio, accesorios para el celular, controles de videojuegos y cámaras para el auto.

La campaña principal del 11.11 se realiza del 1 al 18 de noviembre, mientras que la fase de Black Friday y CyberMonday irá del 19 de noviembre al 3 de diciembre.

Junto con los descuentos, la plataforma de comercio electrónico incorporó marcas certificadas por su programa Brand+ y sumó nuevos servicios para el retiro y la devolución de pedidos.

Los productos de la campaña

En audio, Lenovo tendrá disponibles los audífonos inalámbricos LE302 OWS, de diseño abierto, que se apoyan por fuera del canal auditivo. Este formato, conocido como OWS (Open Wearable Stereo), está pensado para quienes prefieren ese tipo de ajuste para escuchar música, podcasts u otros contenidos durante el día.

Ugreen, en tanto, ofrecerá el power bank Nexode de 200 W y 25.000 mAh, una batería externa que permite cargar celulares, tablets y notebooks compatibles, con hasta tres dispositivos conectados al mismo tiempo. El equipo cuenta con una pantalla que muestra la batería disponible y la información de carga. La marca también suma Smart Finder, un localizador para encontrar desde el celular objetos de uso cotidiano, como las llaves, la billetera o una mochila.

En videojuegos, GameSir incorpora el control inalámbrico G7 Pro en edición especial de Zenless Zone Zero. El modelo tiene una presentación inspirada en el juego, una carcasa magnética intercambiable y cuatro motores de vibración distribuidos entre las empuñaduras y los gatillos.

Para el auto, 70mai tendrá con descuento la cámara T800E 4K de tres canales, que registra lo que ocurre frente al vehículo, en el interior y en la parte trasera, con resolución 4K en la cámara frontal. Este registro desde distintos ángulos puede servir de respaldo ante un incidente. El equipo incorpora además un supercondensador, GPS y acceso a las grabaciones desde una app.

Retiro y devoluciones

A través de una alianza con BlueExpress, AliExpress sumó puntos de retiro oficiales en todo el país, donde los usuarios podrán recoger sus envíos como alternativa a la entrega a domicilio.

Además, el servicio Free Return permite devolver compras sin costo dentro de un plazo de 90 días. Su uso está sujeto a las condiciones del servicio, que deben revisarse para cada producto.

Los productos, descuentos y condiciones de la campaña se pueden revisar en www.aliexpress.com.

Este es un contenido presentado por Aliexpress.