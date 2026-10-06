Arcos Dorados Chile suma cinco nuevos reconocimientos en los Premios EIKON 2026

Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald's en Chile, obtuvo cinco galardones en los Premios EIKON 2026, uno de los reconocimientos más relevantes de la comunicación corporativa en Iberoamérica.

Las campañas premiadas estuvieron vinculadas a las siguientes iniciativas:

Recicla tu Uniforme: Sé Buena Tela , que obtuvo una estatuilla de Plata en Sustentabilidad Ambiental y una Azul en Sustentabilidad Social.

, que obtuvo una estatuilla de Plata en Sustentabilidad Ambiental y una Azul en Sustentabilidad Social. Cajita Feliz Libros: El Chavo del 8 , que recibió una estatuilla de Oro en Lanzamiento de Productos.

, que recibió una estatuilla de Oro en Lanzamiento de Productos. Friends x McDonald's , distinguida con una estatuilla Azul en la misma categoría.

, distinguida con una estatuilla Azul en la misma categoría. AutoWeddings, reconocida con una estatuilla Azul en la categoría Eventos.

Con estas nuevas distinciones, la compañía completa ocho años consecutivos de reconocimientos en los Premios EIKON y alcanza un total de 42 galardones, consolidándose como la empresa más premiada en la historia del certamen en Chile.

Ocho años impulsando iniciativas con impacto

Desde su primera participación en los Premios EIKON, Arcos Dorados ha recibido distinciones de manera ininterrumpida gracias a campañas que han visibilizado iniciativas de sustentabilidad, inclusión, innovación, educación y desarrollo comunitario, alineadas con su estrategia socioambiental Receta del Futuro.

"Estos reconocimientos reflejan el trabajo que realizamos día a día para impulsar iniciativas que generan un impacto positivo. Nos enorgullece que propuestas tan distintas entre sí hayan sido valoradas, porque demuestra que podemos conectar con las personas de distintas maneras, ya sea a través de la sustentabilidad, la innovación, las experiencias de marca o el trabajo con las comunidades", señaló Lorena Talma, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Chile.

Las campañas reconocidas este año dieron visibilidad a distintos pilares de la Receta del Futuro, abordando temas como la economía circular, la sustentabilidad, la vinculación con las comunidades y las experiencias de marca que generan valor para las personas, lo que refleja el compromiso de la compañía con generar un impacto positivo donde está presente.

Este es un contenido presentado por McDonald's.