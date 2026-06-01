AstraZeneca realizó el Breast Cancer Summit 2026 en Chile para transformar la atención del cáncer de mama metastásico

En Chile, el cáncer de mama representa un desafío sanitario de gran magnitud. Es la principal causa de mortalidad por cáncer en las mujeres y se diagnostican 15 nuevos casos cada día . Además, aunque en menor frecuencia, también afecta a hombres. A este escenario se suman las demoras en el sistema de salud, desde la sospecha diagnóstica hasta el inicio del tratamiento, lo que complejiza el panorama para los pacientes.

Frente a este contexto, y en línea con su ambición global de erradicar el cáncer como causa de muerte, AstraZeneca realizó su evento científico Breast Cancer Summit en Viña del Mar. El encuentro, diseñado para mantener al día a la comunidad médica sobre los últimos avances en diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, permitió intercambiar conocimientos, discutir casos clínicos y conocer nuevos enfoques terapéuticos junto a especialistas internacionales.

Durante el evento, el doctor Benjamín Walbaum, oncólogo médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), explicó la epidemiologia local: "La mayoría de nuestras pacientes con cáncer de mama tienen más de 50 años, y el promedio de edad en Chile se encuentra entre los 57 y 60 años. Sin embargo, puede afectar a cualquier edad; yo atiendo mujeres que van desde los 20 hasta los 90 o más". Asimismo, advirtió que "En Chile el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, y esto es un fenómeno mundial".

Esta realidad resulta especialmente preocupante ante la tendencia al alza en la mortalidad. De acuerdo con un estudio reciente de la Universidad de Tarapacá², las defunciones podrían aumentar en un 67% hacia 2050, alcanzando las 3.162 muertes al año si no se modifican las tendencias actuales.

Por su parte, el especialista español Dr. José Ángel García-Sáenz, jefe de la Unidad de Tumores de Mama del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), subrayó la urgencia global: "En el mundo hay un caso cada 13 segundos".

En paralelo, se abordaron las diferentes etapas en las que la patología puede ser descubierta. La más avanzada es el estadio IV, donde el cáncer de mama se considera metastásico, ya que se ha extendido de la mama hacia otros órganos como los huesos, pulmones, el cerebro o el hígado . En esta instancia, el Dr. Walbaum destacó tres pilares de manejo terapéutico: el abordaje de los síntomas y/o cuidados paliativos, los tratamientos, y un cuidado integral de la enfermedad.

Otro punto relevante fueron las guías internacionales, que actualmente se orientan a prolongar la sobrevida sin afectar la calidad de vida de la mujer. En este sentido, se analizó el cambio de paradigma en el tratamiento, impulsado por el creciente rol de la medicina de precisión; un enfoque innovador que, al identificar las variaciones genéticas y biomarcadores específicos en los pacientes, permite comprender mejor la biología de cada tumor y orientar estrategias terapéuticas cada vez más personalizadas dejando atrás el modelo tradicional de abordaje. "Intentamos identificar qué tipo particular de cáncer de mama tiene la paciente. Existen estrategias moleculares o de mutaciones para definir cuál es el mejor tratamiento, en lugar de recurrir a un mismo enfoque para todos los casos", precisa el especialista.

Los resultados de esta innovación ya se ven en la práctica clínica, "Con las nuevas tecnologías tenemos la posibilidad de que las pacientes vivan muchos años con la enfermedad metastásica y son mujeres que en la calle no te darías cuenta de que tienen la enfermedad avanzada" finalizo el facultativo.

Con la medicina de precisión, el escenario del cáncer avanzado es cada vez más alentador y los especialistas se plantean objetivos más ambiciosos. "El sueño que tenemos es intentar cronificar el cáncer de mama metastásico. Buscamos que las pacientes vivan más y mejor", expresó el Dr. García-Sáenz, y agregó: "En España, gracias al diagnóstico precoz, la investigación y los tratamientos, el 83% de las mujeres que se diagnostican con cáncer de mama sobrevive más allá de cinco años".

Desafíos ante el diagnóstico y territoriales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa tres ejes para lograr un impacto real de la innovación: promoción, detección precoz y manejo integral. Según el Dr. García-Sáenz, esto incluye tres tipos de prevenciones: primaria, a través del ejercicio y la dieta saludable para reducir la incidencia; secundaria, que promueve la detección temprana; y terciaria, que aborda la prevención de recurrencias en pacientes que ya superaron la patología.

Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, Chile aún tiene tareas pendientes como la falta de un programa de screening formal y la inequidad territorial. "Cuando uno sale de Santiago o de las grandes ciudades, hay pocos lugares en donde las pacientes pueden tratarse la patología de forma íntegra", plantea el Dr. Walbaum.

El escenario actual del cáncer de mama en Chile presenta un desafío crítico: la brecha entre las normativas y la realidad de las pacientes. Aunque la patología está cubierta por el GES desde 2005 —garantizando 45 días para diagnóstico y 20 a 30 días para iniciar tratamiento—, la experiencia es distinta. Un estudio publicado en 2024 por Medwave4 reveló que los tiempos entre exámenes y entrega de resultados, varían de 1 a 365 días en el país, con mayores demoras en el sistema público, en regiones y en los sectores de menores ingresos.

Por su parte, la Dra. Militza Petric, cirujana oncóloga de la Clínica Universidad de los Andes y especialista en cáncer de mama, expresó: "Cuando llegamos tarde a la detección, el cáncer de mama suele diagnosticarse en etapas más avanzadas. Esto implica cuadros más complejos, tratamientos más difíciles y, muchas veces, garantías GES que ya han vencido, perdiendo la oportunidad de un manejo óptimo. En cambio, un diagnóstico precoz nos permite actuar a tiempo, ofrecer mejores alternativas terapéuticas y enfrentar la enfermedad con mayores posibilidades de éxito".

"La educación de la población, la consulta precoz, realizarse la mamografía y la derivación oportuna de los casos sospechosos desde la atención primaria de salud son esenciales para que las personas tengan acceso y sean atendidas por los especialistas", enfatizó la Dra. Petric.

El Summit se realizará anualmente en Chile y Argentina, con el objetivo de promover el intercambio científico, ser un espacio de educación médica continua y acelerar la innovación en oncología para impactar positivamente en la vida de los pacientes.

La edición 2026 en Viña reunió a más de 150 profesionales de la salud de distintos puntos del país. Participaron especialistas del ámbito oncológico con diversas formaciones, consolidando al Summit como un espacio nacional de intercambio, actualización y colaboración médica.

Este es un contenido presentado por AstraZeneca.