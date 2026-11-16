Con la llegada del Black Friday, la marca de almacenamiento de energía BLUETTI lanzó su campaña en Chile, que se extiende del 13 al 30 de noviembre e incluye descuentos en estaciones de energía portátil, combos con paneles solares y un sorteo para nuevos clientes.

Estos equipos funcionan como baterías recargables de gran capacidad que permiten alimentar electrodomésticos, computadores y otros aparatos sin conexión a la red eléctrica, por lo que se usan tanto como respaldo ante cortes de luz en el hogar como en camping, viajes en casa rodante y otras actividades al aire libre.

Respaldo en casa y energía al aire libre

Los cortes de suministro eléctrico, como el apagón masivo que afectó a gran parte del país en febrero de 2025 o los que se producen por lluvias y viento durante el invierno, han puesto sobre la mesa la necesidad de contar con energía de respaldo en el hogar. A eso se suma la llegada del verano, cuando aumentan los viajes, las salidas a acampar y el trabajo a distancia en lugares donde no siempre hay enchufes disponibles.

En ese contexto, fechas de descuentos como el Black Friday pueden ser una oportunidad para comparar alternativas. Antes de elegir, conviene fijarse en dos datos: la capacidad, medida en watts hora (Wh), que indica cuánta energía almacena el equipo, y la potencia de salida, medida en watts (W), que determina qué aparatos puede alimentar al mismo tiempo.

Los modelos destacados

Para esta campaña, BLUETTI puso el foco en cuatro modelos de sus líneas Elite y Apex, todos con baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4). Haciendo clic en el nombre de cada modelo es posible acceder a su página:

Modelo Capacidad Potencia de salida Uso recomendado Elite 100 V2 1.024 Wh 1.800 W Ideal para camping, escapadas cortas y como fuente de energía de respaldo para necesidades básicas en el hogar Elite 200 V2 2.073,6 Wh 2.600 W Ideal para cortes de luz prolongados y para alimentar varios dispositivos del hogar Elite 300 3.014,4 Wh 2.400 W Ideal para hogares que necesitan una mayor capacidad de almacenamiento y respaldo energético para distintos dispositivos Apex 300 2.764,8 Wh (ampliable con baterías de expansión) 3.840 W Ideal para quienes necesitan una mayor capacidad de almacenamiento y la posibilidad de ampliarla mediante baterías de expansión

El Apex 300 tiene una capacidad base algo menor que la del Elite 300, pero entrega más potencia y permite sumar baterías de expansión, como las B300K y B500K, para aumentar su autonomía. El Elite 300, en cambio, es un equipo todo en uno que no admite baterías adicionales.

Además, todos los combos del Elite 300 y del Apex 300 incluyen de regalo un panel solar adicional de 130 W, independientemente de los productos que contengan, ya sea que sumen paneles solares, baterías de expansión o el Hub D1.

Promociones de Black Friday

La campaña de BLUETTI se divide en dos etapas, con descuentos distintos en cada una.

Pre Black Friday: del 13 al 22 de noviembre

Desde las 00:00 horas del 13 de noviembre y hasta las 23:59 del 22 de noviembre, rigen los siguientes descuentos:

7% de descuento en los combos Elite 30 + panel solar de 100 W, Elite 200 + panel solar de 130 W y Elite 300 + panel solar de 220 W.

en los combos Elite 30 + panel solar de 100 W, Elite 200 + panel solar de 130 W y Elite 300 + panel solar de 220 W. 8% de descuento en los combos Elite 100 + panel solar de 220 W y Elite 200 + panel solar de 220 W, además del Apex 300 y las baterías de expansión B300K y B500K.

Black Friday: del 23 al 30 de noviembre

Entre las 00:00 horas del 23 de noviembre y las 23:59 del 30 de noviembre, el descuento dependerá del monto total de la compra:

Monto de compra Descuento Desde $700.000 6% Desde $1.500.000 8% Desde $2.000.000 10% Desde $3.000.000 12%

Ruleta de puntos y sorteo para nuevos clientes

Durante toda la campaña, del 13 al 30 de noviembre, estará disponible una ruleta de puntos, en la que cada participación cuesta 500 puntos. En el mismo periodo, los nuevos clientes podrán participar en el sorteo de una BLUETTI Elite 30.

Los detalles de todas las ofertas están disponibles en la página de la campaña de Black Friday de BLUETTI.

Este es un contenido presentado por BLUETTI.