Con el fin de año a la vuelta de la esquina, el dilema de siempre vuelve a aparecer, dejar las compras navideñas para última hora entre tiendas repletas o planificarse con anticipación para cuidar el bolsillo. Para hacer este proceso mucho más sencillo, Black HONOR llega con una semana de beneficios especiales pensada para que los usuarios adelanten sus regalos de Navidad y vacaciones con precios preferenciales.

Desde el 23 hasta el 30 de noviembre, a través de la tienda oficial en línea www.honorstore.cl, hay importantes rebajas en dispositivos clave del ecosistema, ideales para regalar a la familia, renovar el equipo personal o resolver el clásico amigo secreto.

Un teléfono todoterreno para despreocuparse de caídas y batería

Para quienes buscan regalar o autoregalarse un celular duradero, pueden encontrar HONOR 600 Elite con un 19% de descuento. Este modelo destaca por su batería de 8.100 mAh que rinde hasta tres días continuos de uso, una estructura con certificación SGS de cinco estrellas que resiste caídas de hasta 2,5 metros y máxima protección contra agua (IP68, IP69 e IP69K). Además, suma un Botón IA lateral que permite arreglar fotos, borrar personas del fondo o corregir ojos cerrados, con un solo toque.

Más de un mes de batería en la muñeca

En la categoría de relojes inteligentes, HONOR Watch 6 se encuentra con un 25% de descuento. Con una batería de 980 mAh que rinde hasta 35 días de autonomía, permite olvidarse del cargador durante todo el mes. Su diseño deportivo liviano de 42,5 gramos incorpora pantalla ultrabrillante de 3.000 nits operable con dedos mojados, GPS de alta precisión y más de 120 modos deportivos, incluyendo un modo especial para fútbol que genera mapas de calor de la cancha.

Cancelación de ruido y entretenimiento familiar para las vacaciones

Pensando en los amantes de la música y quienes hacen deporte al aire libre, los audífonos HONOR Choice Clip 2 Pro tienen un imperdible 36% de descuento. Cuentan con un diseño abierto (open-ear) que no tapa el canal auditivo, cancelación de ruido en llamadas y más de 35 horas de batería total.

Para el descanso del verano y los viajes familiares, HONOR Pad 20 llega con un 17% de descuento. Con su pantalla amplia de 12,1 pulgadas con protección visual y una batería de 10.100 mAh, es el centro de entretenimiento portátil ideal para maratones de series, películas y lecturas en trayectos largos.

El detalle infaltable para el amigo secreto

Para quienes buscan un regalo económico, útil y garantizado, HONOR LiTag se encuentra a tan solo $14.990. Este localizador inteligente resistente al agua y compatible con Android es la solución perfecta para no perder las llaves, rastrear las maletas durante los viajes de vacaciones o mantener ubicadas a las mascotas.

Todas estas ofertas de Black HONOR estarán disponibles de forma exclusiva entre el 23 y el 30 de noviembre en www.honorstore.cl.

Este es un contenido presentado por HONOR.