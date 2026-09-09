Bonos de bienvenida en Chile tendrán nuevas reglas cuando la ley de apuestas online entre en vigencia

Un bono del 100% sobre el primer depósito, 200 giros gratis y un rollover de 40x. Esa es la oferta típica que encuentran hoy los jugadores chilenos cuando abren cuenta en cualquier casino online. Suena generoso. Nadie les explica que detrás de esas cifras hay condiciones que la mayoría no lee y que el mercado fija sin supervisión. El proyecto de ley Boletín 14.838-03, aprobado en general por el Senado con 27 votos a favor, promete cambiar eso. Y el cambio afecta directo al bolsillo del usuario nuevo.

Hoy, en cambio, las condiciones varían de una plataforma a otra sin un estándar común: basta revisar listados comerciales como los mejores bonos de casino en Upcomer.com para ver que los requisitos de apuesta y los plazos de uso los define libremente cada operador. Es por eso que los chilenos que buscan los mejores bonos de casino en Upcomer.com encuentran lo que necesitan para empezar en el mundo del juego en línea. La pregunta ya no es si habrá reglas, porque el texto legislativo las trae. La pregunta es cuánto van a cambiar la oferta tal como la conocemos y qué tan preparadas están las plataformas.

El mercado chileno de apuestas online mueve cifras que ya nadie puede ignorar

Según una de las plataformas de juego online, se generaron ingresos brutos por cerca de 650 millones de dólares durante 2025. El salto respecto a 2024 fue brutal: ese año la cifra rondó los 380 millones. Las proyecciones apuntan a que el sector podría superar los 1.400 millones hacia 2030.

Un evento de la industria en Santiago durante junio de 2026 confirmó que cerca de 6 millones de chilenos han interactuado con alguna plataforma de apuestas. Casi un 29% de la población. Plata real, usuarios reales y cero regulación local hasta ahora.

La ley prohíbe el préstamo encubierto y eso redefine los bonos de entrada

El punto más concreto del proyecto para el jugador que recién llega es este: quedan prohibidas las apuestas sin saldo a favor. Y los bonos de entrada o promocionales no podrán sujetarse a restricciones. Pero hay más. El texto dice que esos bonos serán lo primero que se impute al momento de apostar. Traducido: si te dan un bono de 300.000 pesos, cada apuesta consume primero el bono y no tu dinero real.

Eso mata la práctica de muchos operadores que obligan a apostar con fondos propios hasta cumplir el rollover antes de tocar el bono. En Colombia, con la regulación de Coljuegos, los rollovers oscilan entre 25x y 50x. En España, la DGOJ permite bonos, pero exige transparencia total en las condiciones. Chile propone ir más allá: directamente anula las restricciones abusivas.

Solo plataformas con licencia podrán ofrecer promociones a los chilenos

El proyecto establece que únicamente las sociedades operadoras con licencia vigente otorgada por la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos podrán hacer publicidad o promoción. Eso incluye bonos. Toda publicidad deberá ajustarse a la Política Nacional de Apuestas Responsables, un instrumento que todavía no existe, pero que la ley manda crear.

Las plataformas que operaron ilegalmente antes no podrán regularizarse hasta pasado un año. El filtro es duro. Hoy hay más de 900 plataformas no autorizadas operando en Chile, según datos de la Superintendencia. Muchas usan bonos agresivos como anzuelo para captar usuarios que después no logran retirar sus ganancias.

La carga impositiva puede enfriar la generosidad de los operadores

El esquema tributario propuesto incluye un impuesto del 20% sobre los ingresos brutos del juego más el 19% de IVA. Sumados, podrían llegar al 38% de carga total. Ahí está la tensión. Un operador que paga casi cuatro de cada diez pesos que ingresan en impuestos tiene menos margen para ofrecer bonos gigantes.

Una importante consultora ya advirtió que la propuesta chilena es una de las más onerosas de América Latina. Eso no significa que los bonos desaparezcan. Probablemente sean más modestos en monto, pero más transparentes en condiciones. El jugador va a recibir menos plata gratis, pero va a entender mejor qué puede hacer con ella. Y eso, para alguien que nunca leyó la letra chica de un rollover de 45x, es una mejora real.

El usuario gana transparencia, pero pierde la fiesta de las ofertas sin control

Cuando la ley entre en vigencia, el bono de bienvenida no va a desaparecer. Va a transformarse. Los operadores con licencia chilena van a competir con promociones ajustadas a reglas claras: sin restricciones abusivas, sin letra chica enterrada en un PDF de veinte páginas, sin rollovers que exijan apostar cuatro millones para liberar un bono de cien mil.

El primer trimestre de 2026 registró 72,4 millones de accesos a plataformas de apuestas en Chile, un crecimiento del 8,6% respecto al mismo período de 2025. La demanda no baja. Lo que cambia es el marco. Los bonos van a seguir siendo la puerta de entrada al juego online. Ahora alguien va a estar mirando que esa puerta no sea una trampa.

Este es un contenido presentado por Upcomer.com.