CADEM y Arcos Dorados Chile: 64% de los jóvenes identifica la falta de experiencia como principal barrera para acceder al primer empleo

En un escenario marcado por el aumento del desempleo y mayores desafíos para acceder al mercado laboral, Arcos Dorados Chile, franquicia que opera McDonald's en el país, presentó junto a CADEM la segunda edición del estudio "Empleo Joven en Chile 2026", una investigación que busca aportar evidencia sobre las expectativas, motivaciones y principales barreras que enfrentan los jóvenes al ingresar a su primer empleo.

La actividad reunió a representantes del sector público, empresas y la academia, quienes participaron además en el conversatorio "El valor del primer empleo: una conversación sobre oportunidades, formación y futuro". El panel contó con Martín Palacio, gerente de People & Culture de Arcos Dorados Chile; Claudia Castro, gerenta de Personas de Sodimac Chile; Lucas Palacios, rector de INACAP; y Juan Alexis Acevedo, director nacional (s) de INJUV, quienes reflexionaron sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer la empleabilidad juvenil en Chile.

Durante el conversatorio, los panelistas destacaron la importancia de generar oportunidades de primer empleo que permitan a los jóvenes desarrollarse, compatibilizar sus estudios y adquirir nuevas herramientas para su futuro laboral.

Asimismo, coincidieron en que las empresas tienen un rol fundamental en acompañar estas trayectorias y reconocer las capacidades que las nuevas generaciones desarrollan a lo largo de su experiencia, favoreciendo caminos laborales más estables y sostenibles en el tiempo.

Jóvenes valoran el empleo formal y las oportunidades de desarrollo

Entre los principales hallazgos, el estudio revela que el 64% de los jóvenes identifica la falta de experiencia como la principal barrera para acceder a un empleo. Además, el 82% declara preferir un trabajo formal con contrato y oportunidades de desarrollo; el 79% considera fundamental que su primer empleo le permita aprender y desarrollar nuevas habilidades; y el 89% afirma valorar especialmente a las empresas que generan oportunidades para los jóvenes.

"Como uno de los principales generadores de primer empleo formal en Chile y América Latina, creemos que las empresas tenemos la oportunidad de abrir puertas para que más jóvenes puedan desarrollar su potencial. Este estudio busca aportar evidencia para comprender mejor sus expectativas y contribuir a una conversación que hoy resulta especialmente relevante para el país", señaló Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.

Un desafío para el mercado laboral

El estudio cobra especial relevancia considerando el actual escenario laboral. Según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación alcanzó un 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, su nivel más alto en cinco años, mientras que la informalidad laboral llegó al 27%. En este contexto, promover oportunidades de primer empleo formal resulta clave para facilitar la inserción laboral de las nuevas generaciones y responder a una demanda creciente por empleos estables y con posibilidades de desarrollo.

"Los jóvenes están redefiniendo sus expectativas respecto del trabajo y comprender esas transformaciones es clave para la toma de decisiones. Este estudio entrega evidencia que contribuye a una conversación informada sobre uno de los principales desafíos del mercado laboral actual", destacó Roberto Izikson, gerente general de CADEM.

Este es un contenido presentado por Arcos Dorados.