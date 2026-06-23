Campaña "Team Sangre" llama a los jóvenes chilenos a sumarse a la donación de sangre altruista

Chile enfrenta un déficit sostenido en su sistema de donación de sangre: menos del 35% de las donaciones son altruistas, y la tasa nacional se encuentra por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Frente a este escenario, nace Team Sangre, una campaña que apuesta por un nuevo lenguaje para abordar una necesidad urgente del sistema de salud pública.

La iniciativa, que se lanzó durante la semana del 8 de junio en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, convocó a jóvenes de todo el país a descubrir si están en condiciones de donar y a ser parte de una comunidad que actúa con propósito.

"Team Sangre resignifica una tendencia digital ya instalada en la cultura juvenil para ponerla al servicio de una causa concreta", señalan los impulsores de la campaña. "No queremos que los jóvenes sientan que donar sangre es una obligación. Queremos que sientan que es algo de lo que quieren ser parte", agregan.

Cómo funcionó la campaña

A partir de esa semana, rostros de televisión, influencers y creadores de contenido comenzaron a publicar en sus plataformas digitales una declaración personal afirmando ser parte del Team Sangre. Estas publicaciones invitaron a sus seguidores a visitar un sitio web donde, a través de una serie de preguntas simples, podrán saber si están aptos para donar sangre.

Una causa que no puede esperar

Una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. Sin embargo, miles de

pacientes en Chile, entre ellos personas con cáncer, enfrentan cirugías de alta

complejidad y recién nacidos que dependen de un sistema que hoy no recibe suficientesdonantes voluntarios. La sangre no tiene sustituto artificial: solo puede provenir de personas que decidan darla.

Team Sangre es una invitación a que esa persona seas tú.

Visita: www.teamsangre.cl

Este es un contenido presentado por Centro Metropolitano de Sangre (CMS).