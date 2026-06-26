Cenco Malls refuerza su propuesta en experiencias y lleva a sus clientes a Lollapalooza Chicago 2026

Cenco Malls continúa consolidando su compromiso por crear experiencias memorables para sus clientes, impulsando una propuesta en la que su App se posiciona como el principal punto de acceso a beneficios y contenidos relevantes.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden acceder de forma permanente a un ecosistema que integra descuentos, promociones, panoramas, música, entretención y premios, conectando la experiencia en sus centros comerciales con nuevas oportunidades.

En ese contexto, Cenco Malls como presentador oficial de Lollapalooza Chile, suma una oportunidad puntual de alto impacto: Esta vez, la invitación es a cruzar fronteras y vivir Lollapalooza Chicago 2026, el icónico festival que se realiza en Grant Park, Estados Unidos, entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2026.

La experiencia contempla todo lo necesario para que dos personas puedan vivir el festival en su lugar de origen y ser protagonistas en uno de los escenarios más importantes de la música a nivel mundial.

"En Cenco Malls buscamos estar cada vez más presentes en la vida de nuestros clientes, integrando de forma natural lo mejor del mundo físico y digital. Queremos crear experiencias que conecten, convoquen y generen valor real en su día a día. A través de la App Cenco Malls, este compromiso se transforma en beneficios concretos y soluciones simples que enriquecen cada visita a nuestros centros comerciales", comentó Macarena Bassaletti, gerente regional de Marketing y Experiencia de Cenco Malls.

La dinámica es simple: los clientes mayores de 18 años deben escanear sus boletas de compras presenciales desde $5.000 en tiendas adheridas, realizadas en los 13 centros comerciales Cenco Malls a lo largo de todo Chile, utilizando la funcionalidad "Escanea tu boleta". Así, cada compra se transforma en una oportunidad concreta de acceder a beneficios, premios y experiencias únicas.

Esta iniciativa refuerza el alcance nacional de la App como una herramienta que permite a clientes de distintas ciudades acceder a beneficios y experiencias relevantes, sin importar dónde estén.

Además, en su rol como presentador oficial de Lollapalooza Chile, Cenco Malls sigue fortaleciendo su vínculo con la música y el entretenimiento, acercando beneficios concretos como un 20% de descuento en entradas para Lollapalooza Chile 2027, junto con experiencias y activaciones exclusivas para sus clientes. En este contexto, la App se consolida como el punto de acceso permanente a todo el ecosistema Cenco Malls, donde convergen beneficios, contenidos y experiencias que conectan con su día a día.

La campaña estará hasta el 14 de julio de 2026, y el ganador será sorteado el 15 de julio.

Para revisar las bases legales, condiciones y más información, visita: www.cencomalls.cl.

Este es un contenido presentado por Cenco Malls.