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Cenco Malls refuerza su propuesta en experiencias y lleva a sus clientes a Lollapalooza Chicago 2026

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| Periodista Digital:

La App de Cenco Malls abre la puerta a un ecosistema de beneficios, panoramas y experiencias exclusivas durante todo el año en sus 13 centros comerciales a nivel nacional. Ahora, además, los clientes podrán participar por un viaje a Lollapalooza Chicago 2026 escaneando sus compras desde $5.000.

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Cenco Malls continúa consolidando su compromiso por crear experiencias memorables para sus clientes, impulsando una propuesta en la que su App se posiciona como el principal punto de acceso a beneficios y contenidos relevantes.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden acceder de forma permanente a un ecosistema que integra descuentos, promociones, panoramas, música, entretención y premios, conectando la experiencia en sus centros comerciales con nuevas oportunidades.

En ese contexto, Cenco Malls como presentador oficial de Lollapalooza Chile, suma una oportunidad puntual de alto impacto: Esta vez, la invitación es a cruzar fronteras y vivir Lollapalooza Chicago 2026, el icónico festival que se realiza en Grant Park, Estados Unidos, entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2026.

La experiencia contempla todo lo necesario para que dos personas puedan vivir el festival en su lugar de origen y ser protagonistas en uno de los escenarios más importantes de la música a nivel mundial.

"En Cenco Malls buscamos estar cada vez más presentes en la vida de nuestros clientes, integrando de forma natural lo mejor del mundo físico y digital. Queremos crear experiencias que conecten, convoquen y generen valor real en su día a día. A través de la App Cenco Malls, este compromiso se transforma en beneficios concretos y soluciones simples que enriquecen cada visita a nuestros centros comerciales", comentó Macarena Bassaletti, gerente regional de Marketing y Experiencia de Cenco Malls.

La dinámica es simple: los clientes mayores de 18 años deben escanear sus boletas de compras presenciales desde $5.000 en tiendas adheridas, realizadas en los 13 centros comerciales Cenco Malls a lo largo de todo Chile, utilizando la funcionalidad "Escanea tu boleta". Así, cada compra se transforma en una oportunidad concreta de acceder a beneficios, premios y experiencias únicas.

Esta iniciativa refuerza el alcance nacional de la App como una herramienta que permite a clientes de distintas ciudades acceder a beneficios y experiencias relevantes, sin importar dónde estén.

Además, en su rol como presentador oficial de Lollapalooza Chile, Cenco Malls sigue fortaleciendo su vínculo con la música y el entretenimiento, acercando beneficios concretos como un 20% de descuento en entradas para Lollapalooza Chile 2027, junto con experiencias y activaciones exclusivas para sus clientes. En este contexto, la App se consolida como el punto de acceso permanente a todo el ecosistema Cenco Malls, donde convergen beneficios, contenidos y experiencias que conectan con su día a día.

La campaña estará hasta el 14 de julio de 2026, y el ganador será sorteado el 15 de julio.
Para revisar las bases legales, condiciones y más información, visita: www.cencomalls.cl.

Este es un contenido presentado por Cenco Malls.

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