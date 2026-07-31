CGE activa plan de acción preventivo y despliega más de 1.100 brigadas desde Atacama a La Araucanía

Ante las proyecciones de un nuevo y extenso sistema frontal que afectará a gran parte del país, y que traería lluvias y viento, CGE activó su plan preventivo de operaciones para atender de la forma más expedita las posibles interrupciones de suministro eléctrico y contingencias entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

CGE multiplicó sus recursos y desplegó más de 1.100 brigadas en terreno, entre livianas y pesadas -dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada o destruida, para atender las posibles interrupciones de suministro que podrían presentarse durante la duración completa de los distintos sistemas frontales.

Este despliegue es inédito y responde a los planes preventivos desarrollados por la Compañía para eventos climáticos de gran magnitud.

Al despliegue de brigadas se suma también la disposición de 225 equipos para generación de respaldo, los que en conjunto tienen capacidad de más de 91 mil kVA. Estos equipos se moverán a las zonas más criticas para apoyar las labores de reposición de suministro.

Esto se suma a las actividades ya realizadas en el marco del Plan Invierno 2026, el cual consideró más de 170 mil actividades de mantenimiento a lo largo de su zona de concesión, entre revisión de postes, poda de vegetación adyacente a las líneas eléctricas; la revisión de equipos telecomandados; lavado de aislación de estructuras y equipos en diversas zonas y revisión de líneas de media tensión.

Asimismo, la Compañía dispondrá de personal especializado y generadores para atender posibles requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas bajo su concesión y se encuentre en proceso de contactar directamente a todos los pacientes electrodependientes para garantizar que el generador de respaldo esté operativo y cuente con combustible. En este sentido, CGE cuenta con un número exclusivo para atención de electrodependientes: 800 203 180.

Región Metropolitana

Con respecto a la región Metropolitana, donde CGE atiende a más de 611 mil clientes en 19 comunas, CGE desplegará 220 brigadas, con más de 600 personas, entre técnicos y supervisores, en terreno.

Asimismo, estableció bases en puntos relevantes en la región Metropolitana, lo que permitirá mover recursos, material y personal de manera expedita para atender labores de reconstrucción de infraestructura o atención de fallas.

Cabe destacar, que CGE activó su plan de relacionamiento orientado hacia las autoridades, regionales, comunales, y locales, con el propósito de proporcionar información y atender los requerimientos prioritarios que tengan que ver con casos de pecientes electrodependientes, o situación de riesgo de tipo eléctrico.

CGE recuerda a sus clientes que pueden comunicarse con la compañía a través del Fono Clientes gratuito 800 800 767, el número de Whatsapp +569 895 68 479, la aplicación 1Click CGE y la página web www.cge.cl

Este es un contenido presentado por CGE.