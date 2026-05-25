CGE despliega su Programa Ilumina en Arica y Puente Alto con talleres para estudiantes y cursos de alfabetización digital

En el marco del Programa Ilumina de CGE, durante mayo se han desarrollado diversas actividades a lo largo de la zona de concesión, las que han beneficiado directamente a estudiantes de enseñanza básica, media, universitaria y a adultos mayores.

En Arica, la compañía realizó una serie de talleres informativos orientados a la seguridad eléctrica y la entrega de conocimientos técnicos a estudiantes de enseñanza media y educación superior vinculados al área de la electricidad.

En este contexto, estudiantes de la carrera de Electricidad Industrial de INACAP Arica, junto a alumnos del Liceo B-4 Antonio Varas de la Barra, participaron en talleres realizados por CGE, los que incluyeron una muestra interactiva organizada por supervisores de la compañía.

Esta instancia permitió a los asistentes conocer de manera cercana el trabajo que desarrolla CGE y los principales procesos asociados a la operación y mantención de la red de distribución eléctrica en la ciudad.

Asimismo, también se realizaron charlas educativas en el Colegio María Montessori de Arica, dirigidas a niños y niñas del ciclo básico, quienes aprendieron nociones fundamentales de seguridad eléctrica en el hogar, recomendaciones para un uso seguro de la energía y la importancia de manipular correctamente los artefactos eléctricos para prevenir accidentes al interior de las viviendas.

En Puente Alto tuvo lugar la ceremonia de certificación del curso de alfabetización digital realizado a través del Programa Ilumina, en colaboración con la municipalidad y la empresa Ditraining.

Participaron de esta iniciativa 40 adultos mayores de entre 62 y 77 años. Este curso fue financiado con franquicia Sence, siendo 100% gratuito para sus participantes, quienes al culminar su formación recibieron una tablet para aplicar los conocimientos adquiridos y seguir avanzando en el mundo digital.

Carolina León, directora de Servicios Centralizados de CGE, señaló que "Ilumina es un programa integral que entrega diferentes tipos de apoyos en educación, desde la implementación de laboratorios de ensayo en liceos técnicos que imparten la carrera de electricidad; cursos de capacitación y oficios con apoyo de municipios, entidades técnicas y convenios con universidades. Su principal foco es llegar a cada una de las comunas y localidades donde está presente CGE con un aporte que beneficie el desarrollo de sus clientes".

El Programa Ilumina es una de las principales iniciativas de Compromiso Social que la compañía impulsa desde 2017 y cuyo objetivo es potenciar la formación de competencias en el área de la electricidad, contribuyendo al fortalecimiento de la educación técnico-profesional en todo el país.

A la fecha, este programa ha beneficiado a más de 3.000 personas a lo largo de la zona de concesión, que va desde las regiones de Arica y Parinacota hasta La Araucanía.

Este es un contenido presentado por CGE Energía.