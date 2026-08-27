Chile abre la gira latinoamericana de "La Reina del Flow en Concierto" con un reencuentro que sus fans llevan años esperando

Después de conquistar España con más de 120.000 asistentes, La Reina del Flow en Concierto inicia una nueva etapa: Chile será el país encargado de abrir oficialmente su gira latinoamericana, convirtiendo a Santiago en el punto de partida de este esperado recorrido por la región.

El próximo 3 de septiembre, Movistar Arena será escenario del primer concierto de la gira por Latinoamérica, una noche que permitirá al público chileno reencontrarse con la música, los personajes y las emociones que transformaron a La Reina del Flow en un fenómeno internacional.

La historia de Yeimy Montoya tendrá un lugar central en esta nueva etapa. El espectáculo conectará sus orígenes con la mujer en la que se convirtió, construyendo sobre el escenario un recorrido que une distintos momentos de un personaje que continúa evolucionando y cuya historia todavía tiene mucho por contar.

En esta narrativa, Majo Vargas seguirá representando una etapa fundamental en la construcción de Yeimy, mientras Carolina Ramírez retomará al personaje desde su presente, en una participación especial que formará parte de determinadas funciones de la gira.

El regreso de Carolina permitirá además recuperar sobre el escenario una de las relaciones que más ha marcado la historia de la serie. Yeimy y Charly volverán a encontrarse frente al público, trasladando al formato en vivo una conexión que durante años ha acompañado a millones de seguidores.

Tras dedicar los últimos meses a su nueva etapa como madre, Carolina ha querido hacer un espacio en su agenda para reencontrarse con los fans que han mantenido vivo el fenómeno de La Reina del Flow y han 2 convertido esta historia en un referente para millones de personas alrededor del mundo.

"Sé cuánto significa para los fans volver a ver a Charly y Yeimy juntos. Para ellos será un regalo, y para mí también. Espero estar en la mayoría de los conciertos. Revivir esta historia desde el escenario, compartir con este elenco maravilloso y reencontrarme con el público que ha mantenido viva a La Reina del Flow será algo muy especial. Nos vemos muy pronto para revivir juntos el Flow".

Su regreso se integra a una nueva etapa de La Reina del Flow en Concierto, un espectáculo que continúa evolucionando para llevar al escenario la música, los personajes y las emociones que hicieron de la producción un fenómeno internacional.

Chile tendrá así un lugar protagonista en este nuevo capítulo, al convertirse en el primer país de Latinoamérica en recibir el espectáculo y dar el vamos a una gira que continuará recorriendo la región.

El próximo 3 de septiembre, pasado y presente volverán a conectarse en Movistar Arena. Una historia que nació en la pantalla encontrará una nueva forma de cobrar vida sobre el escenario, demostrando que el recorrido de Yeimy sigue teniendo capítulos por escribir y emociones por compartir con sus seguidores.

A lo largo de la gira se irán revelando nuevas sorpresas y momentos especiales, haciendo que cada presentación sea una experiencia única para el público.

Este 3 de septiembre, Santiago no será una parada más: será el lugar donde comienza una nueva etapa del Flow en Latinoamérica.

Porque hay historias que nunca terminan...

Solo encuentran una nueva forma de volver a encontrarse.

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