Chile escuchó la misma cueca al mismo tiempo: radios de Arica a Punta Arenas homenajean a las pymes

A las 10:15 horas de este miércoles 26 de agosto, miles de personas escucharon exactamente la misma cueca al mismo tiempo en distintos puntos del país. Desde Arica hasta Punta Arenas, radios con cobertura nacional transmitieron simultáneamente "La Cueca de las Pymes", una canción creada para reconocer el aporte de las pymes y emprendedores que forman parte de la identidad, la economía y la vida cotidiana de Chile.

La acción reunió a emisoras de distintos formatos y audiencias en torno a un mismo propósito: rendir homenaje a las pequeñas y medianas empresas que, día tras día, abren sus puertas, generan empleo y contribuyen al desarrollo de sus comunidades. La coordinación permitió que una misma canción se escuchara simultáneamente a lo largo del país, convirtiendo este reconocimiento en una experiencia compartida por millones de personas.

La iniciativa nació de una pregunta simple: si existen cuecas dedicadas al amor, a las tradiciones, a los barrios y a la identidad nacional, ¿por qué no existía una dedicada a las pymes? Así surgió "La Cueca de las Pymes", una composición creada especialmente para destacar el esfuerzo, la perseverancia y el espíritu emprendedor de quienes hacen crecer sus negocios y aportan diariamente al desarrollo de Chile.

La canción respeta la estructura tradicional de la cueca chilena e incorpora elementos reconocibles de la vida de barrio, incluyendo el sonido de los cilindros de gas, integrando así un elemento cotidiano de muchas comunidades a una expresión cultural profundamente arraigada en el país.

"Las Fiestas Patrias son una oportunidad para celebrar aquello que nos une como país. Y pocas cosas representan mejor ese espíritu que las miles de pymes y emprendedores que, con esfuerzo y dedicación, sacan adelante sus negocios todos los días. Con esta cueca quisimos reconocer su aporte y agradecerles por el rol que cumplen en el desarrollo de Chile", señaló Carmen Munita, gerente de Marketing de Abastible.

La ejecutiva agregó que "lo más valioso fue que este homenaje trascendió a una marca. Ver a radios de todo Chile sumarse para transmitir simultáneamente una misma canción demostró que cuando existe una causa que conecta con las personas, es posible convocar a múltiples actores en torno a un reconocimiento colectivo".

La canción estará disponible para que las personas puedan escucharla, descargarla y compartirla durante las celebraciones de Fiestas Patrias, con la aspiración de transformarse en un nuevo homenaje a quienes, desde sus almacenes, talleres, ferreterías, restaurantes y emprendimientos familiares, forman parte esencial de la vida de los barrios y comunidades de todo Chile.

Escucha "La Cueca de las Pymes" en Spotify.

Este es un contenido presentado por Abastible.