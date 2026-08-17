Chile supera los 10 millones de conexiones 5G: qué mirar antes de cambiar de celular

El 5G dejó de ser una tecnología minoritaria en Chile. Las últimas estadísticas sectoriales publicadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, registraron 10.367.754 conexiones 5G a marzo de 2026, un aumento de 59% frente al mismo período del año anterior.

La transición también se observa en sentido contrario. Mientras las conexiones 5G crecieron, los accesos 4G bajaron un 22,7% interanual hasta aproximadamente 12 millones. El tráfico de internet móvil, por su parte, aumentó un 15,4% en doce meses y alcanzó 7,5 exabytes acumulados.

Las cifras reflejan un cambio profundo en la conectividad móvil, pero también plantean una pregunta práctica. ¿Es el crecimiento del 5G suficiente motivo para renovar el teléfono?

Lo primero es comprobar la compatibilidad con las redes chilenas

Que un teléfono incluya 5G en sus especificaciones no significa automáticamente que vaya a aprovechar todas las redes disponibles en cualquier país.

Subtel mantiene información específica sobre las bandas utilizadas en Chile y recuerda que los equipos comercializados en el país deben pasar por un proceso de homologación. El sistema Multibanda/SAE permite verificar tanto su compatibilidad con las redes móviles como su capacidad para recibir mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia.

Por eso, al comparar un nuevo celular conviene mirar algo más que cámara, memoria o tamaño de pantalla. La compatibilidad 5G, el sello Multibanda/SAE y las bandas soportadas pueden ser relevantes para aprovechar la infraestructura disponible.

¿Vale la pena cambiar un teléfono 4G que todavía funciona bien?

No necesariamente. La utilidad del 5G depende de la cobertura disponible, del operador, del plan contratado y del tipo de uso que se hace del teléfono. Para tareas cotidianas como mensajería, navegación o correo electrónico, un buen equipo 4G puede seguir respondiendo correctamente.

La cobertura importa tanto como el teléfono

Las conexiones aumentan, pero la experiencia no depende solo del dispositivo. La presencia de antenas, la congestión de la red y la ubicación del usuario también influyen.

El despliegue sigue ampliándose. En junio de 2026, por ejemplo, Subtel inauguró nueva infraestructura 5G en sectores rurales de La Araucanía como parte de los compromisos asociados al segundo concurso de esta tecnología. El proyecto contempla ampliar cobertura en cerca de 30 comunas de la región.

Esto significa que antes de cambiar un equipo exclusivamente para acceder a 5G conviene comprobar la cobertura del operador en los lugares donde realmente se utilizará.

Batería, almacenamiento y soporte siguen siendo decisivos

El logo 5G no debería desplazar otras características que tienen un impacto diario mucho mayor.

Una batería deteriorada puede justificar una renovación si se combina con otros problemas, pero también puede solucionarse mediante un reemplazo. El almacenamiento es otra variable importante, especialmente cuando aumentan las fotografías, videos, aplicaciones y archivos guardados localmente.

También conviene considerar cuánto tiempo seguirá recibiendo actualizaciones de sistema y seguridad. Un teléfono puede ofrecer conectividad 5G durante años, pero su vida útil dependerá también del soporte del fabricante, del rendimiento del procesador y de la memoria disponible.

La relevancia del smartphone dentro del ecosistema digital chileno ya es enorme. Según Subtel, a marzo de 2026 el 95,5% de los accesos a internet móvil correspondía a smartphones, frente al 94,7% registrado un año antes.

¿Hay que priorizar 5G al comprar un teléfono nuevo?

Si la idea es conservar el equipo durante varios años, contar con 5G ofrece mayor preparación para la evolución de las redes. Pero debería evaluarse junto con batería, almacenamiento, soporte de software, cámara y rendimiento, no como una característica aislada.

Elegir el momento también puede ayudar a comparar

Cuando el cambio no es urgente, investigar precios y modelos con anticipación permite tomar una decisión con más información. Paris anticipa que su campaña de Cyber 2026 se espera para comienzos de octubre y contempla categorías tecnológicas como smartphones.

La recomendación sigue siendo comparar el modelo exacto y sus especificaciones. Subtel aconseja revisar especialmente la compatibilidad con las bandas utilizadas en Chile y comprobar la presencia del sello Multibanda/SAE antes de comprar un dispositivo móvil.

Chile ya superó ampliamente la barrera de los diez millones de conexiones 5G y todo indica que la sustitución del 4G continuará. Sin embargo, una red más avanzada no convierte automáticamente en antiguo al teléfono que tenemos en el bolsillo. La mejor renovación sigue siendo aquella que responde a una necesidad real y que considera tanto la conectividad como la vida útil completa del dispositivo.

Este es un contenido presentado por Paris.