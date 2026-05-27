Cirque du Soleil agota entradas en preventa de "Alegría" en solo horas

El regreso de "Alegría", uno de los espectáculos más emblemáticos de Cirque du Soleil, ya desató furor entre el público chileno.

Bastaron solo unas horas desde el inicio de la preventa exclusiva para clientes Banco de Chile para agotar una gran parte de las entradas disponibles, confirmando el enorme interés por volver a vivir la magia de esta histórica producción.

La respuesta del público volvió a demostrar el vínculo que existe entre Chile y la reconocida compañía canadiense, que traerá nuevamente al país un montaje que combina acrobacias impactantes, música en vivo, vestuarios exuberantes y una puesta en escena inmersiva que promete sorprender a nuevas generaciones y emocionar a quienes ya vivieron la experiencia.

Con este exitoso arranque, la expectativa ahora está puesta en la venta general, que comenzará este jueves 28 de mayo a las 11:00 horas, instancia en la que el público podrá asegurar sus ubicaciones para uno de los shows más celebrados en la historia del circo contemporáneo.

Sobre "Alegría"

"Alegría" es una reinterpretación moderna del clásico estrenado originalmente en 1994, espectáculo que ayudó a consolidar el sello artístico de Cirque du Soleil y que logró cautivar a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades alrededor del mundo entre 1994 y 2013.

Además de su reconocida puesta en escena, su inolvidable banda sonora, que incluyó la icónica canción principal, recibió una nominación al Premio Grammy tras su lanzamiento en 1995 y, hasta hoy, continúa siendo el álbum más vendido y reproducido de la compañía.

Durante su paso por Chile en 2008, “Alegría” marcó un antes y un después en la relación entre Cirque du Soleil y el público nacional, consolidando el éxito de futuras visitas de la compañía al país.

Esta nueva versión redefine la narrativa original con una estética contemporánea, renovando sus actos acrobáticos y profundizando el universo visual y emocional de la obra. El resultado es una experiencia que mezcla nostalgia, lirismo y espectacularidad, manteniendo intacta la esencia que convirtió a “Alegría” en un fenómeno mundial.

¿De qué trata "Alegría"?

La historia se desarrolla en un reino que alguna vez fue glorioso y que ha perdido a su rey. Mientras el bufón de la corte intenta asumir el poder, una nueva generación comienza a levantarse para desafiar el orden establecido y devolver la alegría a un mundo en decadencia.

Fiel al sello de Cirque du Soleil, el espectáculo reúne acrobacias de alto impacto, música en vivo, humor, escenografías innovadoras y un impresionante despliegue visual, transformando la Gran Carpa en un universo fantástico donde la esperanza y la revolución se toman el escenario.

Desde su estreno en 2019, esta versión reinventada de “Alegría” ya ha sido vista por más de 3,5 millones de personas en siete países.

Datos curiosos del espectáculo

Más de 4 millones de personas han visto “Alegría” desde 2019 en 10 países.

han visto “Alegría” desde 2019 en 10 países. La versión original fue vista por más de 14 millones de espectadores .

. La banda sonora fue nominada al Grammy en 1995 .

. La gira incluye 119 profesionales entre artistas y equipo técnico.

entre artistas y equipo técnico. Participan profesionales de 25 países .

. Detrás de escena se hablan 14 idiomas .

. El elenco artístico reúne a 54 artistas de 18 países .

. La producción viaja con más de 2.000 toneladas de equipos .

. Se requieren 8 días para montar la Villa del Cirque du Soleil.

para montar la Villa del Cirque du Soleil. La Gran Carpa tiene 51 metros de diámetro .

. La compañía viaja con más de 1.500 piezas de vestuario .

. Se sirven más de 250 comidas diarias en la cocina del campamento.

Este es un contenido presentado por Banco de Chile.