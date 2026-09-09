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Tópicos: Corporativo | Noticias | Marcas & Negocios

¿Comedor pequeño? Consejos para elegir sillas de comedor sin sobrecargar el espacio

Publicado:
| Periodista Digital:

En un espacio acotado, la silla correcta lo cambia todo. Descubre cómo elegirla por proporción, diseño y materiales para ganar amplitud y dejar que el comedor respire.

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En un comedor de dimensiones acotadas, la silla que elijas define la sensación de todo el ambiente. Piensa en esos almuerzos donde alguien debe levantarse para que otro pase: solo necesitas un par de decisiones acertadas para resolver este problema. Con criterios claros de tamaño, diseño, materiales y circulación, ganas amplitud y conservas la comodidad y el estilo. Estos seis consejos te ayudan a elegir correctamente. Y lo mejor: hoy existen sillas de comedor para cada estilo y presupuesto, así que siempre aparece la que calza con tu rincón.

¿Cómo escoger sillas para comedor cuando el espacio es reducido?

El secreto está en hacer conversar tres variables: cuánto espacio ocupan las sillas de comedor, qué tan livianas se ven y cuánto lugar te queda para moverte. Cuando estos tres factores se equilibran, el conjunto respira y el comedor luce ordenado. Veamos por dónde partir.

Tamaño y proporción

Antes de enamorarte de un diseño, saca la huincha y mide. Una silla cómoda ronda los 45 a 50 cm de altura de asiento y 40 a 45 cm de ancho. Mantener esas proporciones ayuda a conservar el equilibrio visual y a dejar el ambiente despejado. Si dudas entre dos tamaños, quédate con la más baja y estrecha.

  • Prefiere modelos compactos y de líneas simples, ya que liberan la vista y aportan orden.
  • Apuesta por respaldos abiertos o bajos, tonos claros e incluso plástico translúcido para multiplicar la sensación de aire.

Materiales y limpieza según tu día a día

El material adecuado responde a tu rutina más que a la moda. ¿Cocinas a diario, hay niños que dejan huellas de tomate, recibes visitas cada fin de semana? Responde eso y ya tendrás pistas para realizar tu elección. Para almuerzos o cenas formales, el tapizado o el cuero aportan elegancia; para el trajín diario, la madera y el plástico ganan por su facilidad de limpieza.

  • Las sillas de comedor de madera, plástico, metal o bambú resisten el uso diario y se limpian con un paño húmedo y jabón neutro, siendo prácticas y de bajo mantenimiento.
  • Los tapizados con funda lavable suman calidez. Si se manchan, una mezcla de agua tibia con vinagre blanco o bicarbonato y un secado al aire los deja como nuevos.

Aprovecha cada centímetro y suma comodidad

Una silla se luce de verdad cuando permite moverse a su alrededor con holgura. Aquí manda la circulación, y también la flexibilidad, puesto que un comedor chico agradece muebles que se ajusten a cuántos comensales tengas ese día, sean dos un martes o seis un domingo.

  • Deja al menos 12 cm entre una silla y otra para moverte con soltura.
  • Comprueba que resulten cómodas y que el asiento entre bajo la mesa con holgura.
  • Escoge sillas para comedor apilables o plegables para sumar puestos cuando llegan invitados y guardarlas después.
  • Reserva los apoyabrazos para las cabeceras; así dan protagonismo a esos puestos y mantienen liviano el resto.
  • Suma cojines o fundas para ajustar la comodidad y renovar el look por estación con las mismas sillas.
  • Repite un mismo color o material en todo el juego para dar unidad y orden visual.

Un comedor pequeño que se siente amplio

La receta es simple: proporciones ajustadas, diseños livianos, materiales acordes a tu vida y espacio de sobra para circular. Así tus sillas de comedor conversan con el ambiente y lo agrandan. Elige con criterio, combina lo que ya tienes y verás cómo un rincón acotado se transforma en el lugar donde a todos les gusta quedarse un rato más. Y un consejo final: mide primero y decide después; ese hábito te ahorra devoluciones.

Este es un contenido presentado por IKEA.

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