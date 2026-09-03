Cómo descargar videos de Pinterest sin marca de agua en segundos

Guardaste un pin con una receta, un tutorial de maquillaje o una idea para el cuarto. Tres semanas después lo abres y en la pantalla solo queda un recuadro gris: la cuenta borró el video y tu tablero se quedó con un enlace muerto.

Pasa todo el tiempo, porque un tablero guarda la dirección del video, no el video. Con las imágenes Pinterest al menos te deja bajarlas desde el menú de compartir; con los videos esa opción no aparece. De ahí que tanta gente busque cómo descargar videos de Pinterest y quedarse con el archivo en su propio teléfono, sin depender de que el pin siga ahí mañana.

Por qué algunos videos salen con un logo encima

Aquí hay una confusión que vale la pena aclarar antes de bajar nada.

Los videos que alguien sube de forma directa a Pinterest salen limpios. No llevan logo ni nombre de usuario girando en la esquina. Si el video que estás mirando tiene una marca de agua, casi seguro no nació en Pinterest: alguien lo descargó de otra red y lo volvió a subir.

TikTok es el origen más común. Y ahí está el detalle: esa marca viene incrustada en los píxeles del archivo, así que ningún descargador de Pinterest te la va a quitar. Lo que sí funciona es buscar el video original en TikTok y bajarlo desde SSSTikTok, que entrega el archivo sin el logo encima.

También hay gente a la que el video le da igual. Escuchó una canción de fondo, quiere esa canción, no el clip. En ese caso conviene descargar audio de TikTok y quedarse con el MP3 solo, que pesa una fracción y sirve para usarlo después en tus propios videos.

Cómo funciona un descargador y qué mirar antes de elegir

No hace falta instalar ningún programa. Estas herramientas viven en el navegador: les pasas la dirección del pin, ellas le piden el archivo al servidor de Pinterest y te devuelven el video tal como está guardado ahí.

Lo que cambia de una a otra es lo que te piden a cambio. Hay páginas que te dejan bajar dos videos y después te obligan a crear una cuenta. Otras te llenan la pantalla de ventanas emergentes, o te empujan a instalar una extensión que no necesitas para nada.

Dos señales de que una herramienta no vale la pena: te pide instalar algo, o promete borrar marcas de agua que están pintadas dentro de la imagen. Lo segundo es imposible, y arriba ya viste por qué.

Pinpea: el mejor descargador de videos de Pinterest

Página web, no app, así que en el teléfono no hay nada que instalar: entras, pegas el enlace del pin y descargas.

No pide correo ni cuenta, y no tiene tope diario. Acepta videos normales, GIFs animados que baja como .gif y no como video, Idea Pins de varias diapositivas y pines de cualquier tablero público.

En capacidad de análisis es de lo mejor que hay ahora mismo: casi no existe enlace público de Pinterest que no logre leer. Le sirve la URL larga llena de números, el enlace corto pin.it que sale al compartir desde la app, las direcciones con parámetros de seguimiento pegados al final y los dominios regionales tipo es.pinterest.com o mx.pinterest.com. No hay que limpiar nada antes de pegarlo.

La interfaz es una caja de texto y un botón, sin pasos intermedios ni pantallas que te desvíen antes de la descarga.

Lo que no hace: no borra marcas de agua incrustadas en la imagen ni devuelve calidad que Pinterest ya comprimió. Ninguna herramienta puede, y la que lo prometa está mintiendo.

Otras opciones que funcionan

PinDown. Ofrece 1080p, 2K y 4K cuando el pin original lo tiene. Se mantiene con publicidad, así lo explica su propia página, así que espera anuncios alrededor del botón de descarga.

PinterestDownloader.io. Baja videos, imágenes y GIFs sin iniciar sesión. Interfaz mínima y sin registro, aunque no separa el audio si es lo único que buscas.

ExpertsPHP. Una de las veteranas del rubro. El diseño se quedó en 2015 y la página está cargada de anuncios, pero lleva años funcionando sin cambiar de dominio y sirve de respaldo cuando otra herramienta se atasca con un pin antiguo.

Los tres pasos

Con un video nativo de Pinterest el proceso toma menos de lo que tarda en cargar la página.

Copia el enlace. Abre el pin, toca el ícono de compartir y elige "Copiar enlace". En el navegador basta con copiar lo que aparece en la barra de direcciones. El enlace se ve así: pinterest.com/pin/ seguido de un montón de números. Pégalo en el descargador. Pegas el enlace en el campo y presionas el botón. En un par de segundos aparecen las opciones de calidad disponibles. Elige la resolución y descarga. Si el pin original era HD, ahí lo vas a ver. Si el creador subió algo comprimido, ninguna herramienta lo va a mejorar; te va a dar exactamente lo que hay.

Funciona igual desde el navegador del celular que desde la computadora.

En el celular hay un paso extra

En Android el archivo cae solo en la carpeta de descargas y aparece en la galería sin que hagas nada.

En iPhone depende del navegador. Safari a veces guarda el video en la app Archivos en vez de en Fotos, y la gente cree que la descarga falló cuando en realidad está ahí. Si te pasa, entra a Archivos, busca en Descargas y desde ahí lo mueves a la galería. Con Chrome en iOS el comportamiento es parecido.

Qué calidad vas a obtener

Pinterest comprime todo lo que se sube. Un video que el creador grabó en 1080p puede terminar en 720p después de pasar por el servidor, y esa versión comprimida es la única que existe para descargar.

O sea que la calidad del archivo final la decidió Pinterest, no la herramienta. Cualquier página que prometa "mejorar" o "restaurar" la resolución original está vendiendo humo.

Preguntas frecuentes

¿Es legal descargar videos de Pinterest?

Descargar un video para verlo tú, sin publicarlo ni monetizarlo, no le hace daño a nadie y nadie te va a decir nada. Otra cosa es volver a subirlo como si fuera tuyo o meterlo en un anuncio: ahí sí estás usando material con derechos de autor y el creador puede reclamarte.

¿El creador se entera de que descargué su pin?

No. Pinterest no le manda ninguna notificación ni registra las descargas en sus estadísticas. El contador de guardados solo se mueve si guardas el pin en un tablero.

¿Puedo bajar videos de un tablero privado o de una cuenta cerrada?

No. Las herramientas solo alcanzan lo que es público. Si el tablero está en modo secreto o la cuenta está protegida, el enlace no devuelve nada aunque tú tengas acceso desde tu sesión.

¿Hay límite de descargas?

Ninguno. Puedes pegar un enlace tras otro sin registrarte y sin que te corten a las cinco descargas.

¿Es seguro usar Pinpea?

No pide la contraseña de Pinterest ni te hace iniciar sesión, así que tus datos de acceso nunca pasan por ahí. Tampoco hay nada que instalar: todo ocurre dentro del navegador y el archivo llega desde el servidor de Pinterest. Lo único que entregas es un enlace que ya era público.

¿Sirve para las historias de Pinterest y los Idea Pins?

Sí, siempre que sean públicos. Los Idea Pins con varias diapositivas suelen descargarse por partes, una por cada segmento del pin.

En resumen

Guarda lo que te importa cuando lo ves, no cuando ya lo estás buscando otra vez. Copiar el enlace y pegarlo toma cinco segundos, y ese archivo se queda contigo aunque el pin desaparezca mañana.

Este es un contenido presentado por Pinpea.