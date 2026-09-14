Cómo elegir muebles de escritorio Ikea para crear un espacio cómodo y funcional

Trabajar o estudiar desde casa se volvió parte habitual de la rutina y cambió la manera de pensar los espacios interiores. Ya no alcanza con apoyar el computador sobre cualquier mesa: disponer de una zona cómoda, iluminada y organizada puede marcar una diferencia después de varias horas de concentración. Incluso con pocos metros disponibles, una buena distribución permite crear un rincón funcional sin transformar completamente una habitación.

La clave está en observar las necesidades reales antes de incorporar muebles. Algunas personas necesitan dos monitores, otras trabajan principalmente con un notebook y también están quienes requieren lugar para documentos o materiales creativos.

Importa, además, si el escritorio estará en una habitación independiente, el dormitorio o integrado al living. Estas variables ayudan a elegir piezas proporcionadas y evitar acumulaciones innecesarias.

Aprovechar las paredes para liberar superficie

Cuando el espacio es reducido, utilizar las paredes puede resolver buena parte del almacenamiento. Las repisas Ikea permiten organizar libros, cajas, carpetas o accesorios sin ocupar superficie útil. Instalarlas sobre el escritorio ayuda a mantener despejada la mesa, aunque conviene definir previamente qué elementos se guardarán allí para elegir una profundidad y altura adecuadas.

La organización vertical también puede aportar personalidad. Combinar objetos útiles, fotografías y alguna planta evita que el sector parezca exclusivamente laboral. Las repisas de Ikea funcionan mejor cuando no se intenta ocupar cada centímetro disponible: dejar espacios libres genera una composición visualmente más liviana y permite encontrar rápidamente aquello que se utiliza durante la jornada.

El escritorio como punto de partida

Entre los escritorios Ikea existen alternativas para necesidades diferentes, desde superficies compactas hasta configuraciones con cajones o espacio para varios dispositivos. Antes de decidir, es recomendable medir el lugar disponible considerando la silla y las zonas de circulación. Un escritorio demasiado grande puede dominar una habitación pequeña, mientras que uno estrecho puede resultar incómodo para jornadas prolongadas.

También conviene prestar atención a la profundidad del tablero. El computador debe quedar a una distancia cómoda y permitir que brazos y manos descansen con naturalidad. Los escritorios Ikea pueden complementarse con organizadores, pero mantener la superficie relativamente despejada suele ser más práctico que llenarla de accesorios que finalmente reducen el área disponible.

Un mueble de escritorio Ikea resulta útil cuando la rutina exige guardar documentos, materiales de estudio o dispositivos que no deberían permanecer siempre a la vista. Lo importante es elegir una pieza proporcionada y que realmente responda a las necesidades cotidianas

La silla también importa

Pasar varias horas sentado hace que el asiento tenga un impacto directo sobre la comodidad. Las sillas de escritorio Ikea ofrecen configuraciones para distintas rutinas, pero conviene observar especialmente la altura regulable, el apoyo de la espalda y la posibilidad de acercarse correctamente a la mesa. Los apoyabrazos también deberían permitir una postura natural sin impedir que la silla pueda ubicarse debajo del escritorio.

Incluso con un buen asiento resulta recomendable cambiar de posición y levantarse periódicamente. Las sillas de escritorio Ikea pueden contribuir a una estación más cómoda cuando sus ajustes se adaptan a quien las utiliza, sobre todo si se combinan con una pantalla ubicada aproximadamente a la altura de los ojos y suficiente espacio para apoyar los antebrazos.

Iluminación para trabajar cómodamente

La luz natural es una aliada importante, aunque ubicar el escritorio directamente frente a una ventana puede producir reflejos en la pantalla. Una disposición lateral suele aprovechar mejor la claridad exterior. Durante la tarde o la noche, una lámpara dirigida hacia la superficie complementa la iluminación general y concentra la luz donde realmente se necesita.

También es posible combinar una iluminación funcional para trabajar con luces más cálidas en el resto de la habitación. Esta diferenciación resulta especialmente útil cuando el escritorio está integrado al living o dormitorio y el ambiente cumple distintas funciones durante el día.

Ordenar cables cambia el resultado

Cargadores, adaptadores y cables pueden convertir rápidamente una superficie organizada en un espacio caótico. Agruparlos mediante canaletas, sujetadores o cajas específicas ayuda tanto a la estética como a la limpieza. Además, dejar accesibles únicamente las conexiones de uso frecuente evita tener que mover muebles constantemente.

Conviene revisar la ubicación de los enchufes antes de instalar definitivamente la mesa. Así se pueden evitar extensiones atravesando zonas de circulación y mantener los dispositivos conectados de manera más discreta y segura.

Crear una oficina sin una habitación exclusiva

No siempre existe un dormitorio disponible para convertirlo en oficina. Una esquina del living, un espacio bajo una ventana o un sector del dormitorio pueden funcionar correctamente. Para integrarlo visualmente, ayuda elegir muebles relacionados con los colores y materiales presentes en el resto de la decoración.

Dónde encontrar las mejores opciones

Para quienes quieren organizar o renovar su zona de trabajo, Falabella Chile se presenta como la mejor tienda para comprar alternativas de Ikea y comparar muebles destinados a distintas dimensiones y rutinas.

Los detalles que completan el escritorio

Una vez resueltos los muebles principales, algunos elementos sencillos pueden mejorar la experiencia cotidiana. Un organizador para lápices, una bandeja para documentos o un soporte para el notebook permiten mantener cada cosa en su lugar sin recargar la superficie. Una planta pequeña, un cuadro o una lámpara también pueden aportar personalidad.

En espacios compartidos, mantener una paleta relacionada con los muebles cercanos ayuda a que la zona de trabajo se perciba integrada y no como una oficina improvisada dentro de otra habitación.

Un espacio pensado para la rutina

Una zona de escritorio efectiva no necesita ser grande ni estar llena de accesorios. Una superficie adecuada, almacenamiento bien distribuido, una silla cómoda y buena iluminación pueden ser suficientes para transformar un rincón desaprovechado en un lugar agradable para concentrarse.

Más que seguir una fórmula decorativa, conviene diseñar el espacio alrededor de las actividades diarias. Mantener cerca aquello que se utiliza habitualmente, guardar lo ocasional y dejar margen para moverse facilita el orden. Cuando cada mueble cumple una función concreta y sus proporciones acompañan el tamaño de la habitación, el escritorio puede integrarse naturalmente al hogar y continuar siendo práctico aunque las necesidades cambien con el tiempo.

Este es un contenido presentado por Falabella.