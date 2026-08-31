Cómo guardar vídeos de Facebook en un ordenador de trabajo (2026)

Encuentras algo en Facebook que vale la pena guardar, estás en tu escritorio y la máquina en la que estás no te permite instalar software. El equipo de TI la bloqueó, el instalador requiere permisos de administrador que no tienes y la solicitud tarda una semana en responderse, generalmente con una pregunta sobre por qué lo necesitas. La mayoría de la gente se rinde en ese punto y se envía el enlace por correo electrónico, lo cual no soluciona nada si la publicación se elimina.

FvidGo soluciona esto por completo, ya que no hay nada que instalar. Se ejecuta en el navegador que ya tienes abierto, y el resto de este artículo explica lo que esto te ofrece y el coste de las alternativas.

FvidGo

Descargar videos de Facebook aquí se reduce a una página, un enlace pegado y un archivo; no se añade nada a la máquina en ningún momento. Ni programas, ni complementos, ni servicios en segundo plano, nada que aparezca en una auditoría o infrinja una política. El archivo llega a tu carpeta de descargas exactamente de la misma manera que un archivo adjunto de correo electrónico. Si Facebook se abre en ese ordenador, esto también se abre, y ningún paso solicita un permiso que no tengas ya.

Esto también evita los trámites de compras: es gratuito y sin límite de descargas, por lo que no hay que solicitar ninguna licencia ni hay pruebas que caduquen tras cinco archivos. Y dado que no almacena nada ni guarda registros de lo que descargaste, un ordenador compartido no se queda con un historial de tus descargas.

Funciona en cualquier navegador que tenga la máquina, el mismo en el que ya tienes Facebook abierto. Chrome, Safari, Edge y Firefox son todos compatibles, tanto en Windows como en Mac y Linux. Esto importa más en los equipos del trabajo que en cualquier otro lugar, porque tú no elegiste la máquina: una configuración corporativa de Windows podría tener solo Edge, un Mac del departamento de diseño podría tener solo Safari y ninguno te permitirá instalar un segundo navegador para solucionarlo. No te toparás con la típica advertencia de "funciona mejor en Chrome".

La mayor parte de lo que vale la pena guardar de Facebook dura unos pocos minutos, y la calidad es una elección entre cuatro opciones antes de iniciar la descarga: 1080p, HD, SD o 360p, todas a partir del archivo original. En una red de trabajo, conviene tomar esa decisión con cuidado. El ancho de banda de la oficina es compartido, y bajar un archivo en 1080p a mitad de la tarde resulta lento y llamativo; en cambio, en 360p se descarga en segundos y nadie lo nota. Si realmente necesitas conservar el video, elige la copia en 1080p y pásala a tu propio disco más tarde.

La cobertura abarca todo lo que se publica en Facebook. Videos del feed y de Watch, repeticiones de transmisiones en vivo, publicaciones de grupos, videos de páginas y perfiles, VOD de Gaming e incluso videos publicados en comentarios, con Messenger como única excepción.

Esta variedad es lo que la hace útil en el trabajo y no solo en casa, ya que lo que necesitas rara vez es el video de una página pública. Suele ser un tutorial que alguien subió en un grupo privado o la repetición de un seminario web transmitido el martes pasado que quedó guardado como una grabación que nadie se ha molestado en archivar. Esos son justo los contenidos que desaparecen sin avisar cuando un administrador hace limpieza en un grupo, motivo por el cual conviene guardar una copia mientras siga disponible. También puedes descargar Reel de Facebook desde la misma página, así que los clips verticales de un grupo o del feed también quedan cubiertos.

El proceso en sí: copia el enlace de Facebook, entra en fvidgo.com, pégalo, elige la calidad y descarga. Cuatro pasos que no tocan para nada el sistema operativo, y esos mismos cuatro sirven también para descargar historias de Facebook, algo muy útil para las que caducan al cabo de un día. Para descargar videos privados de Facebook el proceso es el mismo, siempre que tengas acceso a la publicación. Descarga vídeo privado de Facebook – Herramienta gratuita.

Otras opciones

Snaptube

Snaptube es una aplicación para Android, por lo que no sirve de forma directa en una computadora con restricciones. Su utilidad está en servir como alternativa: si tu teléfono es Android, guardas el video allí y luego lo transfieres mediante cable. Desde el móvil, es compatible con más de cien plataformas y admite resoluciones desde 144p hasta 4K.

Opta por esta vía si el archivo es para uso personal y no para el trabajo, como una charla de una conferencia para ver en el tren o algo que quieras archivar por tu cuenta. Descártala si el archivo debe terminar de todos modos en la computadora del trabajo, ya que habrás añadido un paso de transferencia y un dispositivo personal a una tarea que el navegador resuelve en cuatro clics.

Toolzu

Otra herramienta para el navegador con un solo campo de texto y sin necesidad de registro, por lo que no requiere ninguna configuración previa. Admite videos públicos de páginas, grupos y perfiles. Las historias, los videos privados y la extracción de MP3 quedan fuera de sus funciones.

Recurre a ella como segunda opción cuando un enlace concreto le dé problemas a FvidGo; no te cuesta nada probar y no deja ningún rastro en un equipo que te hayan prestado. Sin embargo, no la conviertas en tu herramienta principal: en cuanto necesites solo el audio o el vídeo sea algo más complejo que una simple publicación pública, tendrás que volver a buscar otra opción.

Video DownloadHelper

Es una extensión del navegador en lugar de una página web, y funciona bien en una larga lista de sitios, incluido Facebook. La versión gratuita tiene ciertas limitaciones en la conversión, las cuales se eliminan con una licencia de pago, y se integra en la barra de herramientas, por lo que no hace falta pegar ningún enlace.

En equipos corporativos o administrados, el hecho de ser una extensión no es un detalle menor. Muchas políticas de TI bloquean la instalación de extensiones con la misma firmeza que el software, y algunos navegadores están configurados para permitir solo una lista aprobada. Utilízala si ya has confirmado que en tu trabajo se permiten las extensiones y descargas con la frecuencia suficiente como para querer algo integrado en el navegador. De lo contrario, no pierdas la tarde descubriéndolo por las malas.

FDownloader

Funciona desde la web sin necesidad de instalar nada, es compatible con 1080p y ofrece conversión a MP3 en la misma página, lo que te ahorra tener que ir a un convertidor aparte cuando lo que realmente querías era el audio.

Merece la pena usarla cuando lo que necesitas es el audio, como una charla grabada que prefieres escuchar en lugar de ver. Evita usarla como opción habitual en un ordenador administrado por otra persona: la página contiene publicidad, y un clic accidental en una red corporativa puede suponerte una llamada de soporte técnico en vez de un simple despiste. Si decides usarla, ve con cuidado e ignora todo lo que no sea el botón de descarga que has venido a buscar.

Antes de alejarte de ese ordenador

Tres comprobaciones rápidas que lamentarás haberte saltado. ¿Se ha llegado a instalar algo? Con una herramienta del navegador la respuesta debería ser no, y confirmarlo antes de cerrar la pestaña no cuesta nada.

¿Sigue el archivo en la carpeta de descargas? Cópialo en tu propia unidad o en una memoria USB y elimina la copia local, sobre todo en un equipo que utilicen otras personas. Dejar archivos de trabajo o personales en un hardware compartido es la forma más fácil de que terminen donde no querías.

¿Y has iniciado sesión en algún sitio? No deberías haberlo necesitado, pero si lo hiciste, cierra la sesión correctamente en lugar de confiar en que caduque sola.

Este es un contenido presentado por Fvidgo.