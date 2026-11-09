La creación de videojuegos está empezando a incorporar la IA generativa en las herramientas con las que los desarrolladores crean, editan y prueban su trabajo. En vez de funcionar por separado como un chatbot de uso general, los asistentes más recientes pueden interpretar el contexto de un proyecto y operar dentro de un motor o una plataforma de creación.

Este cambio transforma la conversación: se pasa de una novedad automatizada a una colaboración práctica en la que las personas fijan los objetivos, evalúan el resultado y lo ajustan hasta que encaja con la experiencia prevista. Lo interesante de este avance no es que una máquina asuma la dirección creativa, sino que el trabajo creativo cuente con nuevos puntos de apoyo. También ofrece a los equipos creativos más pequeños una vía más clara para probar ideas antes de comprometerse con un diseño final.

La IA llega al entorno de desarrollo

Los jugadores también acceden a este ecosistema de videojuegos en expansión a través de suscripciones, por lo que muchos buscan una oferta de Xbox Game Pass para reducir el costo de la suscripción mientras siguen los nuevos lanzamientos y herramientas. Un game pass con descuento puede ser una forma práctica de acceder a ese ecosistema sin convertir una conversación sobre tecnología para creadores en una guía de compras. Eneba es un mercado digital de game keys, tarjetas de regalo y productos digitales, y sus páginas de producto indican la compatibilidad regional y la información de cada plataforma. Los vendedores verificados facilitan el acceso a productos digitales legítimos, mientras que los compradores pueden comprobar la compatibilidad con su región, la validez del código y los detalles del anuncio antes de comprar.

En Roblox Studio, el Asistente puede responder preguntas de desarrollo, crear o modificar scripts y objetos, insertar recursos de la Creator Store y ayudar a probar experiencias. La plataforma también ofrece generación de mallas, modelos procedimentales, texturas y materiales, configuración de avatares, conversión de texto a voz, conversión de voz a texto, diálogos dinámicos para PNJ y asistencia de código.

Su herramienta Build lleva la idea más allá del flujo de trabajo de escritorio: un creador que prioriza los dispositivos móviles puede describir un juego en lenguaje natural y obtener un juego funcional de Roblox, con mecánicas, personajes, entornos, sonido y logros. La iteración, y no la finalización con un solo clic, sigue siendo el eje del proceso del creador.

La dirección creativa sigue siendo responsabilidad humana

La beta de las herramientas de IA de Unity para 2026 incorpora un asistente integrado en el editor con los modos Ask, Plan y Agent, además de AI Gateway, MCP Server y Generators. Está diseñada en torno a detalles del proyecto como el grafo de escenas, los GameObjects, los componentes, los paquetes y la plataforma de destino. La documentación de Unity también describe funciones para programar y resolver problemas, además de sprites, texturas, sonidos, animaciones y materiales generados a partir de instrucciones de texto o elementos de referencia. Por otra parte, MetaHuman Animator de Epic puede generar animaciones faciales y corporales a partir de video, audio, datos de profundidad o captura de movimiento con cámara web, en tiempo real o sin conexión.

La adopción no ha resuelto las preocupaciones del sector. El informe State of the Game Industry 2026 concluyó que el 36 % de los profesionales encuestados utiliza IA generativa como parte de su trabajo. La investigación o la generación de ideas fue el uso más mencionado, con un 81 %, mientras que las tareas diarias y la asistencia de código alcanzaron un 47 % cada una, y la creación de prototipos, un 35 %. En la misma encuesta, el 52 % percibía negativamente el impacto de la IA generativa y alrededor del 7 % lo veía de forma positiva; estas cifras reflejan la opinión de los encuestados, no un veredicto sobre todos los estudios o disciplinas.

Esta división señala una dirección clara a corto plazo. La IA puede acelerar la generación de ideas, la asistencia de código, el trabajo de prototipado, las ediciones repetitivas de escenas, las variaciones de recursos y las tareas de animación, pero la revisión humana sigue determinando la calidad y la intención.

El código y los recursos generados requieren pruebas, dirección artística, verificación de derechos, moderación y controles de rendimiento; Roblox también exige a los creadores informar sobre las interacciones basadas en IA cuando los jugadores puedan desencadenar la generación de texto, voz, imágenes, contenido 3D o movimientos de avatares. Para quienes siguen la relación entre las herramientas para creadores y el acceso a los juegos, el amplio catálogo digital de Eneba refleja un ecosistema de videojuegos en el que ahora hay espacio para ambos. Este mercado opera del lado del acceso de los jugadores dentro de ese panorama, mientras las decisiones de desarrollo siguen en manos de los creadores.

Este es un contenido presentado por Eneba.