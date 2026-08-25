No se puede negar que en Chile hay miles de empresas que se enfrentan a un freno silencioso en su liquidez debido a las facturas pendientes de cobro que se van acumulando mes a mes. Esas jornadas con documentos impagos representan capital propio que ha quedado inmovilizado y con el que la empresa termina financiando a sus clientes, disminuyendo su capacidad para cumplir con los proveedores o pagar nómina, por ejemplo.

Según Buk, plataforma de gestión integral de personas y finanzas presente en cinco países de Latinoamérica, el optimizar la recaudación permite reducir el ciclo de cobro en un promedio de 10 días, inyectando fondos directo al capital de trabajo en Chile sin necesidad de asumir deudas. La calculadora de DSO permite estimar en minutos cuál sería el impacto real de mantener las facturas sin cobrar a tiempo, para poder dimensionar esta pérdida y ajustar los flujos financieros.

El costo de esta ineficiencia no es solo teórico, sino que repercute directamente en la salud financiera de la empresa. Por ejemplo, si una firma registra $50 millones en cuentas por cobrar y sufre un retraso de 10 días por encima del límite de tiempo acordado, ese dinero deja de generar rentabilidad y queda atrapado en la cadena de pagos, afectando de forma crítica el flujo de caja de las empresas.

¿Qué es el DSO Chile y cómo mide los días calle cobranza?

El DSO (Days Sales Outstanding) o lo que técnicamente en el ámbito empresarial local conocemos como días calle cobranza, es el indicador financiero encargado de contabilizar el tiempo promedio que le toma a una organización percibir el dinero de sus ventas a crédito.

Su forma de calcularlo es muy sencilla, pues se toma el total del saldo de cuentas por cobrar, se divide entre el monto vendido a crédito en un período determinado y se multiplica por los días del período en cuestión.

Cuando un negocio fija plazos comerciales de 30 días, pero su indicador se sitúa por encima de los 40 días, queda en evidencia un desajuste severo en la gestión de cobranza. Este margen de diferencia demuestra que los clientes están extendiendo sus pagos más allá de lo pactado, obligando a la administración a buscar fuentes de liquidez alternativas para mantener operativas las actividades del día a día.

Causas principales del retraso en las cuentas por cobrar

Por lo general, la acumulación de facturas impagas no se debe a un solo factor, sino a la combinación de inconsistencias operativas dentro de los departamentos de administración y finanzas. Es crucial identificar esos cuellos de botella para poder corregir el rumbo antes de comprometer la solvencia institucional.

Las principales razones por las que las empresas chilenas aumentan su período de cobro son:

Falta de automatización en la emisión de recordatorios y alertas preventivas de pago.

y alertas preventivas de pago. Poca visibilidad centralizada sobre las fechas exactas de vencimiento de las facturas emitidas.

de las facturas emitidas. Procesos manuales fragmentados que ralentizan la gestión de cobranza y el seguimiento de saldos pendientes.

y el seguimiento de saldos pendientes. Ausencia de políticas claras de crédito y falta de evaluación previa sobre el riesgo de los clientes.

Estrategias operativas para reducir el DSO y liberar capital de trabajo

No basta con presionar a los clientes vencidos para revertir un escenario de cobranza tardía, se requiere estructurar un proceso ordenado de seguimiento desde el momento en que se emite el documento tributario. Las herramientas tecnológicas de gestión financiera, cuando se implementan, permiten hacer un mapeo de los saldos pendientes en tiempo real, con lo cual el equipo puede actuar rápidamente antes de que la deuda caiga en una mora prolongada.

La automatización de los flujos de trabajo reduce significativamente el margen de error humano y acorta los días que dura un trámite administrativo. Al acortar el plazo de recaudo, la organización recupera el control sobre su presupuesto, evita recurrir a líneas de crédito costosas o al factoring y asegura la estabilidad requerida para sostener las operaciones en el largo plazo.

Este es un contenido presentado por BUK.