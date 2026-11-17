El gasto diario forma parte ineludible de la rutina financiera, pero cuando se canaliza a través de los beneficios de una tarjeta de crédito, desde el café que compras camino a la oficina hasta el pago de los servicios básicos, puede dejar de ser un simple egreso para ser parte de tu estrategia para conseguir desde descuentos hasta pasajes aéreos, noches de hotel y experiencias.

¿Cómo funcionan los programas de acumulación de millas?

El sistema es directo: por cada dólar (o su equivalente en pesos) que gastas usando tu tarjeta de crédito, el banco emisor te recompensa con puntos, millas o kilómetros.

Estas unidades se almacenan en una cuenta asociada dentro del programa de lealtad de la entidad financiera o de una aerolínea socia.

Compras del día a día: todas las compras suman, independientemente del monto, por lo que desde la compra del supermercado hasta productos electrónicos de alto valor ayudan a acumular de forma constante.

todas las compras suman, independientemente del monto, por lo que desde la compra del supermercado hasta productos electrónicos de alto valor ayudan a acumular de forma constante. Fechas clave y bonos de bienvenida: algunas instituciones ofrecen un multiplicador de puntos durante fechas comerciales u otorgan un bono inicial al alcanzar una meta de gasto en los primeros meses de uso.

algunas instituciones ofrecen un multiplicador de puntos durante fechas comerciales u otorgan un bono inicial al alcanzar una meta de gasto en los primeros meses de uso. Tarjetas asociadas a aerolíneas o alianzas: permiten transferir los puntos acumulados a programas de viajero frecuente, ampliando las opciones de vuelo.

Opciones de canje: más allá de los vuelos

Cuando llega el momento de utilizar tus kilómetros o millas acumuladas, las alternativas son flexibles y se adaptan a distintos estilos de viaje:

Vuelos nacionales e internacionales: canje directo por pasajes, ya sea cubriendo el valor total de la tarifa o mediante la modalidad de pago mixto (dinero + millas).

canje directo por pasajes, ya sea cubriendo el valor total de la tarifa o mediante la modalidad de pago mixto (dinero + millas). Upgrades de categoría: utilizar los puntos para mejorar tu asiento a clase ejecutiva (Business Class) en vuelos de larga distancia.

utilizar los puntos para mejorar tu asiento a clase ejecutiva (Business Class) en vuelos de larga distancia. Alojamientos y paquetes: canje por noches de hotel en cadenas internacionales o alquiler de vehículos.

Mucho más que volar: una experiencia premium

Además de la acumulación directa de puntos para un viaje, uno de los mejores beneficios de tarjetas de crédito es la posibilidad de disfrutar de una espera mucho más cómoda en el aeropuerto y de todo un ecosistema premium de asistencias para transformar la experiencia:

Acceso a salones VIP (Lounges): ingreso a espacios exclusivos en aeropuertos de todo el mundo mediante membresías como Priority Pass o LoungeKey, que te permiten descansar, trabajar o disfrutar de su gastronomía sin costo adicional mientras esperas tu vuelo.

ingreso a espacios exclusivos en aeropuertos de todo el mundo mediante membresías como Priority Pass o LoungeKey, que te permiten descansar, trabajar o disfrutar de su gastronomía sin costo adicional mientras esperas tu vuelo. Seguros de viaje integrados: cobertura médica internacional, protección ante pérdida o demora de equipaje y seguros de cancelación de vuelos incluidos sin necesidad de pagar pólizas adicionales.

cobertura médica internacional, protección ante pérdida o demora de equipaje y seguros de cancelación de vuelos incluidos sin necesidad de pagar pólizas adicionales. Arriendo de autos con privilegios: descuentos preferenciales, tarifas corporativas y exención de deducibles al alquilar vehículos en el extranjero con agencias globales asociadas.

La clave: maximizar recompensas sin descuidar las finanzas

Aprovechar al máximo los beneficios de una tarjeta de crédito orientada a viajeros requiere orden y planificación: centralizar los gastos mensuales en ella y realizar el pago total de la deuda mes a mes asegura que las comisiones e intereses no le resten valor a las recompensas obtenidas.

Elegir los mejores beneficios de tarjetas de crédito puede convertir cada compra en una inversión directa hacia tus próximos recuerdos alrededor del mundo, pero con responsabilidad financiera.

Este es un contenido presentado por BCI.