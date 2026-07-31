[PRESENTADO por inDrive] inDrive y BAIC entregaron un automóvil eléctrico BAIC EU5 al conductor ganador de la campaña Super Launch, una iniciativa desarrollada durante siete semanas para reconocer el compromiso de quienes generan ingresos a través de la plataforma. La ceremonia se realizó en Santiago y marcó el cierre de la campaña.

Además del premio principal, Super Launch contempló la entrega de 250 vales de combustible a conductores de Santiago, Temuco, La Serena y Puerto Montt, así como la reducción de la comisión de inDrive al 1% para los conductores de Santiago entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026.

Desde la compañía señalaron que la iniciativa busca reconocer el trabajo de los conductores mediante beneficios concretos y reforzar su compromiso con ofrecer condiciones más competitivas y mayor autonomía para quienes utilizan la plataforma. Asimismo, destacaron que la alianza con BAIC también busca impulsar la electromovilidad como una alternativa para quienes trabajan a través de aplicaciones de movilidad.

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