Copec lanzó jornada de descuentos de $100 por litro en bencinas para comunas seleccionadas

Copec lanzó una nueva edición de su campaña "Copec te Apaña", iniciativa que entrega descuentos de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en comunas seleccionadas del país.

El beneficio estará disponible durante este miércoles entre las 12:00 y las 23:59 horas en estaciones adheridas, y podrá utilizarse con cualquier medio de pago. Además, la promoción es acumulable con otros descuentos y ofertas vigentes.

Entre las comunas incluidas en esta jornada se encuentran Calama, La Serena, Concón, Santo Domingo, Mostazal, Buin, Conchalí, Renca y Curicó.

También forman parte del listado Cañete, Chiguayante, Lota, Curacautín, Dalcahue, Los Lagos y Chillán Viejo.

La empresa indicó que todos los días se anunciarán 16 nuevas comunas beneficiadas. Los detalles pueden revisarse desde las 09:00 horas en el sitio web oficial de Copec y en su cuenta de Instagram.

Este es un contenido presentado por Copec.