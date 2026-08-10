Copec ofrece $100 de descuento por litro todos los domingos de agosto
Una vez activado, el cupón podrá utilizarse durante los siete días siguientes en cualquier estación Copec del país, siempre que el pago se realice a través de la App Copec.
Una vez activado, el cupón podrá utilizarse durante los siete días siguientes en cualquier estación Copec del país, siempre que el pago se realice a través de la App Copec.
Con el objetivo de entregar un nuevo beneficio a sus clientes durante agosto, Copec lanzó una campaña que permitirá acceder a descuentos en el precio de los combustibles a través de la App Copec.
La iniciativa contempla una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, además de diésel.
El beneficio tiene una condición clave: cada cupón solo podrá activarse durante el domingo correspondiente. Una vez activado, tendrá una vigencia de siete días para ser utilizado en cualquier estación Copec del país, pagando a través de la App Copec.
La campaña estará disponible durante todo agosto, hasta el 31 de agosto de 2026, y cada domingo los clientes podrán activar un nuevo cupón. Para hacerlo, podrán ingresar directamente a la App Copec o utilizar el código que la compañía compartirá ese día a través de sus redes sociales, el que también podrá ingresarse manualmente en la aplicación.
Este es un contenido presentado por Copec.