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Tópicos: Corporativo | Noticias | Marcas & Negocios

Copec ofrece $100 de descuento por litro todos los domingos de agosto

Publicado:
| Periodista Digital:

Una vez activado, el cupón podrá utilizarse durante los siete días siguientes en cualquier estación Copec del país, siempre que el pago se realice a través de la App Copec.

Copec ofrece $100 de descuento por litro todos los domingos de agosto
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Con el objetivo de entregar un nuevo beneficio a sus clientes durante agosto, Copec lanzó una campaña que permitirá acceder a descuentos en el precio de los combustibles a través de la App Copec.

La iniciativa contempla una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, además de diésel.

El beneficio tiene una condición clave: cada cupón solo podrá activarse durante el domingo correspondiente. Una vez activado, tendrá una vigencia de siete días para ser utilizado en cualquier estación Copec del país, pagando a través de la App Copec.

La campaña estará disponible durante todo agosto, hasta el 31 de agosto de 2026, y cada domingo los clientes podrán activar un nuevo cupón. Para hacerlo, podrán ingresar directamente a la App Copec o utilizar el código que la compañía compartirá ese día a través de sus redes sociales, el que también podrá ingresarse manualmente en la aplicación.

Este es un contenido presentado por Copec.

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