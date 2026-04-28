Costa presenta Dubai Style, chocolate inspirado en esta tendencia mundial hecho en Chile

Costa presentó oficialmente su nueva tableta Dubai Style, convirtiéndose en una de las primeras marcas en llevar a Chile un chocolate inspirado en esta tendencia global y producido localmente. Se trata de una propuesta que recoge la esencia de uno de los fenómenos más comentados en el mundo del chocolate durante el último tiempo, pero adaptada al consumidor chileno, con el sello de una marca reconocida por su innovación y liderazgo en la categoría.

La nueva tableta destaca por una combinación de ingredientes clave: crema de pistacho y kadayif, elementos infaltables en la receta del llamado chocolate Dubai. Esta mezcla permite lograr una experiencia distinta, donde el sabor, la textura y el contraste juegan un rol central. El resultado es un chocolate con un relleno cremoso y crocante, que busca sorprender desde el primer bocado.

El lanzamiento responde a una tendencia internacional que, aunque en un inicio parecía pasajera, ha demostrado tener fuerza, permanencia y proyección dentro de la categoría. Lo que comenzó como una novedad en redes sociales y distintos mercados, hoy se consolida como una propuesta que llegó para quedarse. En ese contexto, Costa decidió dar un paso adelante y ofrecer su propia interpretación, acercándola a más personas.

Uno de los principales atributos de este lanzamiento es precisamente democratizar el consumo de un producto que hasta ahora tenía menor presencia en el mercado local. Como marca líder, Costa busca poner esta tendencia al alcance de todos los chilenos, apostando por una propuesta innovadora, rica y accesible.

En una primera etapa, la tableta Dubai Style estuvo disponible en algunos supermercados. Sin embargo, desde el 15 de abril, el producto comenzó a expandirse a todos los canales de venta, permitiendo que más consumidores puedan encontrarlo y probarlo en distintos puntos del país.

Con esta incorporación, Costa refuerza su posición como una marca que no solo participa en la categoría, sino que también la impulsa. Su historia ha estado marcada por la capacidad de innovar, leer tendencias y transformarlas en productos concretos que conecten con los gustos y expectativas de las personas.

Dubai Style se suma así a esa lógica: tomar una tendencia global, mantener sus elementos más auténticos, como la crema de pistacho y el kadayif, y convertirla en una experiencia cercana, cotidiana y disponible para más consumidores. De esta manera, Costa no solo lanza un nuevo producto, sino que también reafirma su compromiso con la innovación en el mercado chileno.

Este es un contenido presentado por Costa.