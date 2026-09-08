Cuando no todo se ve: el compromiso de Clínica Alemana con una atención más inclusiva

No todas las necesidades de salud son evidentes. Muchas condiciones requieren mayor empatía, y reconocer esta realidad es clave para brindar una atención y un cuidado verdaderamente centrado en la persona.

Con esa convicción, Clínica Alemana de Santiago se incorporó hace dos años al proyecto internacional HD Sunflower o Collar de Girasol, iniciativa que busca visibilizar las discapacidades y condiciones de salud no visibles, promoviendo entornos más inclusivos y accesibles, transformando juntos la salud en Chile.

El uso de este distintivo es totalmente voluntario y permite a las personas comunicar que pueden requerir apoyo, comprensión o más tiempo durante sus atenciones de salud, sin necesidad de dar explicaciones sobre su diagnóstico.

Para facilitarlo, Clínica Alemana habilitó diversos puntos de entrega en todas sus sedes y centros médicos. En Vitacura, por ejemplo, está disponible en 14 ubicaciones, distribuidas en diferentes pisos y servicios, al que se puede acceder sin certificados ni trámites. Así, más que un simple distintivo, el Girasol representa una forma de relacionarse: invita a mirar, escuchar y empatizar con aquello que no siempre está a la vista.

En la clínica, partió como un piloto en ocho áreas y luego se extendió a los servicios ambulatorios, centros médicos, sucursales y tomas de muestras. A mediados de 2026, llegó también a las áreas de hospitalización de la sede Vitacura, quedando disponible en toda la institución.

Este alcance da cuenta del involucramiento de sus equipos. Desde marzo de 2025, más de 2.000 pacientes y usuarios han recibido el lanyard del Girasol y más de 50 colaboradores portan este distintivo. Además, el 93% del equipo de la clínica ya se ha capacitado en la iniciativa, reflejando una comprensión transversal de este enfoque de atención.

"El Laboratorio Clínico ha sido uno de los servicios pioneros en implementar este modelo que considera las necesidades particulares de cada paciente. Hemos avanzado mucho en brindar una atención cada vez más personalizada y adaptada a cada persona y su familia", destaca Erna Pabst, enfermera coordinadora de Calidad del Laboratorio Clínico.

Avanzar hacia una salud más humana exige ver más allá de lo evidente. Para Clínica Alemana, el proyecto Girasol es parte fundamental de ese desafío: construir una medicina que ponga a las personas en el centro, respetando sus diferencias y acompañándolas de forma más empática e inclusiva.

Conoce más sobre las condiciones no visibles y los puntos de entrega, ingresando al siguiente link.

Este es un contenido presentado por Clínica Alemana.