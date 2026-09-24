Cyber Monday en Chile: qué comprar y cómo aprovechar mejor las ofertas online

El próximo Cyber Monday en Chile volverá a reunir durante varios días una amplia variedad de ofertas y promociones para quienes realizan sus compras por internet. La edición 2026 se desarrollará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, con propuestas de distintas categorías y comercios participantes.

Para quienes ya están pensando qué comprar, Cyber Monday puede ser una buena oportunidad para comparar precios y buscar productos que realmente sean necesarios. Tecnología, hogar, moda y belleza suelen concentrar buena parte de la atención durante estas jornadas de comercio electrónico.

Más que comprar por impulso, lo recomendable es llegar preparado. Revisar precios con anticipación, definir un presupuesto y conocer las condiciones de despacho o devolución permite aprovechar mejor las ofertas online y tomar decisiones de compra más informadas.

¿Qué es el Cyber Monday y cómo funciona en Chile?

El Cyber Monday es una jornada de compras online que reúne a numerosas empresas y categorías en un periodo acotado. La iniciativa es organizada por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago y cuenta con un sitio oficial que permite consultar las marcas participantes. En la edición 2025 participaron 656 sitios de comercio electrónico, con presencia destacada de vestuario, hogar, salud y belleza, deportes, tecnología y turismo.

Para el consumidor, esto significa que existe una oferta amplia, pero también que comparar resulta especialmente importante. Un descuento llamativo no siempre significa que sea la mejor alternativa, sobre todo cuando existen productos similares con diferentes características, garantías o costos de despacho.

Tecnología y electrónica: comparar antes de elegir

Los smartphones, notebooks, televisores, tablets, monitores y accesorios tecnológicos son algunas de las categorías que suelen despertar mayor interés. La propia plataforma Cyber.cl mantiene tecnología entre sus principales categorías, con productos como smartphones, notebooks, tablets, smartwatches y periféricos.

Antes de comprar, conviene revisar aspectos que van más allá del precio:

Capacidad, tamaño y características técnicas.

Garantía y servicio posventa.

Compatibilidad con otros dispositivos.

Costos de despacho y plazos de entrega.

Diferencias entre modelos de una misma gama.

Una buena estrategia consiste en identificar primero el producto que se necesita y después comparar varias alternativas. Así, la decisión no queda condicionada únicamente por el porcentaje de descuento anunciado.

Hogar y electrodomésticos: compras que conviene planificar

Los electrodomésticos y productos para el hogar pueden ser especialmente interesantes cuando existe una necesidad concreta de renovación. Refrigeradores, lavadoras, pequeños electrodomésticos, artículos de cocina, muebles y elementos de decoración forman parte de las categorías habituales de los eventos Cyber.

En este tipo de compras es importante considerar las dimensiones del producto, su consumo energético, capacidad, funciones y condiciones de instalación. También resulta útil revisar con anticipación el espacio disponible en casa, especialmente cuando se trata de equipos grandes.

Para evitar compras innecesarias, una lista previa puede ayudar a separar lo que realmente hace falta de aquello que simplemente llama la atención por su precio.

Moda y belleza: ofertas para renovar con criterio

La moda, el calzado, los accesorios y los productos de belleza también suelen tener una presencia importante en el Cyber Monday en Chile. En la edición 2025, vestuario, calzado y accesorios reunieron 109 sitios participantes, mientras que salud y belleza contó con 74.

En ropa y calzado, comparar tallas, materiales, políticas de cambio y costos de envío puede evitar inconvenientes posteriores. En belleza y cuidado personal, además, es recomendable comprobar ingredientes, formatos, fechas de vencimiento y características específicas del producto.

Cómo aprovechar mejor las ofertas online

Llegar preparado puede marcar una diferencia. Algunas medidas sencillas permiten comprar con mayor tranquilidad:

Comparar el precio previamente para comprobar si la rebaja es realmente conveniente.

Revisar los términos de entrega, cambios y devoluciones.

Comprar desde sitios oficiales o plataformas verificadas.

Comprobar que la página utilice HTTPS antes de introducir información personal o bancaria.

antes de introducir información personal o bancaria. Guardar el comprobante de compra y los datos de la operación.

Estas recomendaciones coinciden con las pautas de seguridad publicadas por Cyber.cl, que también aconseja revisar las condiciones de cada comercio y utilizar medios de pago formales.

Una oportunidad para comprar con más planificación

El atractivo de estas jornadas no debería estar únicamente en encontrar un precio reducido. También pueden servir para adelantar compras necesarias, renovar determinados productos o comparar alternativas que normalmente no se revisan con tanta atención.

La clave está en comprar aquello que realmente aporta valor, teniendo en cuenta el precio final, las características, la garantía y las condiciones de entrega. Con una preparación sencilla y un poco de paciencia, el Cyber Monday en Chile puede convertirse en una ocasión para encontrar buenas oportunidades sin dejar de lado el consumo responsable.

Este es un contenido presentado por Ripley.