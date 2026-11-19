[PRESENTADO por Duoc UC] Desde EtMday 2026, en el Parque Bicentenario de Vitacura, Juan Pablo Basso, subdirector de Transferencia de Duoc UC, conversó con Esa es la idea sobre lo que significa hacer investigación aplicada desde una institución técnico profesional.

Basso explicó que, gracias a sus 18 sedes entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, la institución identifica necesidades de la industria y las transforma en proyectos liderados por docentes junto a equipos interdisciplinarios de estudiantes, con las empresas como contrapartes durante todo el proceso. Para que estas iniciativas no se queden en la etapa de prototipo, recurren a mecanismos como el licenciamiento de tecnologías y la prestación de servicios.

En el encuentro, Duoc UC presenta tres proyectos: CRIBIO, un biocuero artificial que busca evitar la explotación animal; KIME, que desarrolla salsas comestibles a partir de residuos de cocina; y Quantum Rover, un robot capaz de identificar la madurez de la uva.

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