Farmacias del Dr. Simi presentó Simi Pop, su nuevo coleccionable, cuyas ventas permitirán reunir fondos en apoyo de niños, niñas y adolescentes con cáncer. La propuesta busca transformar la popularidad del personaje en una ayuda concreta para estos pacientes.

El lanzamiento se realizó este lunes 16 de noviembre en el Centro de Rehabilitación Oncológica Infantil de Fundación Nuestros Hijos, en el marco de una alianza entre ambas organizaciones que destinará parte de lo recaudado por las ventas del producto a los programas de apoyo de la institución.

Bajo el concepto "Un pequeño pop, una gran ayuda", la campaña contempla que los recursos vayan directamente al programa de Ayudas Técnicas de la fundación, que entrega herramientas y apoyos relacionados con la movilidad y el cuidado de sus usuarios, como parte de sus procesos de rehabilitación.

Fundación Nuestros Hijos acompaña a niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias, promoviendo el acceso a una atención integral y a una mejor calidad de vida durante la enfermedad.

En ese contexto, Matías Palacios, gerente general de Fundación Nuestros Hijos, señaló: "Esperamos que los niños sean tratados como en una familia, por eso también creemos que es algo que debemos desarrollar como país, mejorar la prevención y ahí lo relevante es que nos conozcan y se informen. Todos los aportes suman".

La colaboración busca acercar esta labor a más personas a través del vínculo que el personaje del Dr. Simi ha construido con sus seguidores. Así, quienes compren el nuevo coleccionable también podrán aportar a una causa que beneficia directamente a pacientes oncológicos infantiles.

La jornada incluyó un recorrido por las instalaciones del centro y la firma simbólica del convenio, que marca el inicio oficial de la campaña.

Fabricados en México por personas con discapacidad

Otra particularidad de Simi Pop está en su fabricación. Según explicó Hugo Silva Navarrete, gerente general de Dr. Simi Chile, los muñecos fueron hechos en México por Cinia, un proyecto empresarial de integración sociolaboral que se ha convertido en una comunidad que hoy reúne a 1.100 colaboradores con discapacidades sensoriales, intelectuales y/o motrices, quienes día a día hacen de su trabajo un ejemplo e inspiración para muchos.

Si bien Simi Pop solo se comercializaba en México, ahora estará disponible en los canales de venta participantes de Farmacias del Dr. Simi, dando inicio a una campaña que une el entusiasmo por coleccionar con la posibilidad de contribuir a la rehabilitación y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Este es un contenido presentado por Farmacias del Dr. Simi