En su constante compromiso con la salud dermatológica y la innovación científica, Ducray reafirma su liderazgo con el lanzamiento de Sérum Anaphase Creastim, una solución anticaída de calidad médica, diseñada para devolverle la fuerza y la vitalidad al cabello en los momentos más delicados de la vida.

La caída reactiva del cabello puede desencadenarse por múltiples factores de la vida cotidiana, tales como los cambios estacionales, el estrés psicológico o físico (accidentes, cirugías, enfermedades), las dietas hipocalóricas restrictivas y las fluctuaciones hormonales asociadas al posparto o al uso de anticonceptivos. Para hacer frente a esta problemática, el nuevo sérum de Ducray actúa directamente en el corazón de la matriz capilar, acelerando al doble la regeneración del cabello.

Innovación científica y eficacia respaldada

Su fórmula, compuesta por un 93% de ingredientes de origen natural, destaca por su textura de penetración rápida, no pegajosa ni grasa, y su eficacia radica en la acción sinérgica de componentes clave:

Tetrapéptido y creatina: Un complejo innovador que potencia y estimula la fase de crecimiento del cabello, actuando sobre el bulbo capilar y mejorando la calidad de la queratina.

Un complejo innovador que potencia y estimula la fase de crecimiento del cabello, actuando sobre el bulbo capilar y mejorando la calidad de la queratina. Complejo de vitaminas B5, B6 y B8: Nutrientes esenciales que fortalecen la estructura de la fibra capilar, logrando un cabello visiblemente más denso.

Los estudios clínicos respaldan de forma contundente su efectividad, demostrando un 84% de eficacia anticaída percibida tras el primer mes de uso y un impactante +53% de cabello en fase de crecimiento al cabo de dos meses.

Seguridad absoluta para etapas clave

Pensando en la seguridad de los pacientes, Sérum Anaphase Creastim ha sido probado bajo estricto control dermatológico. Es un producto apto para personas en tratamiento contra el cáncer y, de manera muy significativa, apto para mujeres embarazadas (a partir del segundo trimestre) y en periodo de lactancia, una de las etapas en las que la caída del cabello es más frecuente y requiere soluciones seguras y efectivas.

El tratamiento completo contempla la aplicación sobre el cuero cabelludo 3 veces por semana durante 2 meses, no necesita ser enjuagado y puede aplicarse en el cabello húmedo o seco.

El producto ya se encuentra disponible de forma exclusiva en los principales locales de Farmacias Cruz Verde a lo largo de todo Chile y a través de su canal digital.

Este es un contenido presentado por Ducray.