[PRESENTADO por Duoc UC] Duoc UC lanza la nueva carrera de Desabolladura y Pintura Automotriz, creada junto a la industria automotriz para enfrentar la falta de especialistas en el país: reparar y pintar un auto chocado puede tardar hasta 54 días. La malla dura 5 semestres, tiene un 70% de enfoque práctico (con tecnología de punta, incluida realidad virtual) y ofrece alta empleabilidad inmediata en concesionarios, talleres y aseguradoras. Con más de 70.000 siniestros al año en Chile, la carrera busca profesionalizar un oficio hasta ahora ligado al taller empírico y formar a los especialistas que el mercado necesitará a partir de 2027.

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