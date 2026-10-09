Educación superior online: el modelo Advance UNAB que amplía el acceso a la universidad

¿Qué es lo que te detiene para decidir estudiar una segunda carrera? ¿Te gusta otro rubro, quieres perfeccionar aún más los conocimientos de tu campo laboral o cumplir ese sueño que siempre tuviste?

Sin importar por qué lo has pensado, seguramente piensas en el tiempo en familia, compatibilidad con tu trabajo, o la distancia entre donde estás y los campos de estudio. La educación superior cambió y también lo hicieron las necesidades de quienes estudian.

Por eso, hoy son miles de personas que requieren una formación flexible, rigurosa y conectada con el mundo laboral. En ese escenario, las carreras online de Advance UNAB se consolidan como una alternativa que permite obtener un título profesional sin dejar de lado las responsabilidades personales y laborales.

Un modelo pensado para quienes trabajan

Las carreras online de Advance UNAB no son producto de la pandemia, el modelo existe desde mucho antes y nació con un propósito claro: acercar la universidad a personas que buscan continuar o retomar sus estudios y que puedan lograr un perfil de egreso pertinente a las necesidades de desarrollo de nuestro país.

Con 16 años de trayectoria y más de 16 mil titulados, su modelo está diseñado para estudiantes adultos que necesitan organizar su aprendizaje de acuerdo con sus tiempos, manteniendo una formación universitaria de calidad.

La modalidad 100% online permite acceder a clases, recursos y actividades desde cualquier lugar del país, favoreciendo una experiencia de aprendizaje flexible y de calidad sin renunciar al acompañamiento académico, ni al contacto permanente con docentes y compañeros.

"Estamos consolidando un modelo online institucional, con gobernanza académica, estándares de diseño, roles docentes especializados, seguimiento del aula e integridad académica, para asegurar una experiencia flexible, rigurosa y pertinente para estudiantes adultos y trabajadores", comentó Alexis Olmedo, director general de Educación Online, UNAB.

Flexibilidad con acompañamiento

Si te preocupa no entender el formato, sentirte solo al estudiar o no ser capaz, las carreras online de Advance UNAB están pensadas para que los adultos profesionales puedan crecer en forma real. Es decir, la flexibilidad va de la mano con el apoyo constante y la retroalimentación directa de un docente.

Los estudiantes cuentan con plataformas digitales, recursos disponibles de manera permanente y un equipo académico que acompaña su proceso formativo, facilitando la continuidad de quienes vuelven a estudiar después de varios años.

Este enfoque resulta especialmente relevante para profesionales y técnicos que desean proyectar su carrera, acceder a nuevas oportunidades laborales o completar un título universitario mientras continúan desarrollando su vida laboral y familiar.

Formación conectada con el mundo del trabajo

Las carreras online de Advance UNAB responden a las nuevas demandas de sectores como la administración pública, negocios turísticos e internacionales, informática, educación, comunicaciones, Ciberseguridad y más.

El objetivo es formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos actuales mediante competencias actualizadas y una metodología que favorece el aprendizaje aplicado.

Más que trasladar una clase presencial a internet, el modelo online de Advance UNAB propone una experiencia educativa diseñada para el entorno digital, donde la autonomía, la interacción con un propósito claro y el acompañamiento integral son parte esencial del proceso.

Una oportunidad para seguir avanzando

El formato online de Advance UNAB abre nuevas posibilidades, siendo una alternativa flexible y de calidad para que más personas puedan alcanzar sus metas académicas y proyectar su desarrollo profesional.

Conoce la oferta de carreras online en advance.unab.cl.

Este es un contenido presentado por U. Andrés Bello.