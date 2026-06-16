[PRESENTADO por MAZDA] ¿Y si tu auto estuviera diseñado exactamente a tu medida? Mazda rompe las reglas alineando cada detalle con tu cuerpo para eliminar el cansancio y devolverte el placer de conducir. Descubre cómo los modelos CX-60, CX-5 y la renovada BT-50 transforman la fuerza y la tecnología i-Activesense en pura tranquilidad.

Mazda continúa avanzando en su transformación hacia una marca de posicionamiento premium, una estrategia global que combina diseño sofisticado, innovación tecnológica, altos estándares de seguridad y una experiencia de conducción centrada en las personas. Este proceso, que la ha llevado a fortalecer su presencia en los principales mercados del mundo, también se refleja en Chile a través de una renovada oferta de productos, sólidos resultados comerciales y una creciente valoración por parte de los consumidores.

En ese contexto, la marca japonesa vive uno de los períodos más relevantes de su historia reciente. A nivel mundial, Mazda continúa consolidando su crecimiento gracias al éxito de modelos emblemáticos como el CX-5, que superó los cinco millones de unidades vendidas, mientras que en Chile refuerza su presencia con el lanzamiento de la nueva BT-50 y una positiva evolución en ventas. A ello se suma el reciente reconocimiento otorgado por Consumer Reports, que la distinguió como la marca de automóviles más segura del mundo, reafirmando la solidez de una estrategia basada en la excelencia de producto y la confianza de sus clientes.

Este desempeño forma parte de una estrategia internacional que busca continuar fortaleciendo la oferta de productos Mazda mediante vehículos cada vez más eficientes, seguros y conectados, manteniendo al mismo tiempo el enfoque centrado en el conductor que caracteriza a la compañía.

En Chile, esta visión también se refleja en resultados concretos. Según el último informe de ventas de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Mazda acumula 3.790 unidades comercializadas durante los cinco primeros meses del año, lo que representa un crecimiento de un 5,13% en relación al mismo período de 2025. Asimismo, el exitoso CX-5 se mantiene entre los cinco SUV más vendidos del país y como uno de los referentes dentro de los modelos de origen japonés.

Durante 2026, la marca espera seguir fortaleciendo su participación mediante una renovada oferta de productos, destacando especialmente la actualización de la BT-50, una camioneta que este año celebra dos décadas de presencia en el mercado nacional y que acumula más de 36.000 unidades comercializadas en el país.

Nueva BT-50: eficiencia, tecnología y capacidad

La renovada Mazda BT-50 incorpora una nueva motorización turbodiésel de 2.2 litros que desarrolla 160 hp y 400 Nm de torque, junto con una nueva transmisión automática de ocho velocidades. El conjunto permite mejorar la eficiencia y el desempeño, además de cumplir con la exigente normativa de emisiones Euro 6e.

Entre sus principales avances destaca la incorporación de un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) con AdBlue, tecnología que permite disminuir en un 94,5% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) respecto de la generación anterior.

La camioneta mantiene además sus reconocidas capacidades para el trabajo y la aventura, con versiones que ofrecen hasta 1.125 kilos de carga útil, sistema de tracción 4x4 en toda la gama y un completo equipamiento de seguridad y conectividad.

Referente mundial en seguridad

Otro de los aspectos que ha marcado el presente de Mazda es el reciente reconocimiento otorgado por Consumer Reports, una de las organizaciones independientes más influyentes en materia de evaluación de productos y vehículos en Estados Unidos.

La entidad ubicó a Mazda en el primer lugar de su nuevo ranking global "Safety Verdict", distinguiéndola como la marca de automóviles más segura del mundo. La evaluación considera no solo el desempeño en pruebas de choque, sino también la capacidad de prevención de accidentes, las tecnologías de asistencia a la conducción, el rendimiento en maniobras de emergencia y la facilidad de uso de los controles para minimizar distracciones.

El informe destacó especialmente la filosofía de diseño centrada en las personas, la incorporación de sistemas avanzados de seguridad i-Activsense y la utilización de controles intuitivos que favorecen una conducción más segura.

"Estos resultados reflejan la consistencia de una estrategia que pone al conductor en el centro de todo lo que hacemos. Tanto los reconocimientos internacionales como la positiva respuesta de los clientes en Chile nos confirman que vamos por el camino correcto, ofreciendo productos que combinan diseño, tecnología, seguridad y placer de conducción", señaló Marcela Kuhn, marketing manager de Mazda Chile.

Con una gama renovada, sólidos resultados comerciales y el respaldo de importantes reconocimientos internacionales, Mazda proyecta su futuro con el objetivo de continuar creciendo en Chile y en el mundo, consolidando una propuesta que busca elevar la experiencia de conducción en cada segmento donde participa.

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