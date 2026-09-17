El cambio oculto en la forma en que los amigos convierten los videojuegos en planes sociales

Una sesión nocturna de juegos puede empezar con un mensaje en el chat grupal y convertirse en un plan para la semana que viene. Los amigos fijan una hora, eligen un objetivo cooperativo y regresan porque el grupo quiere seguir jugando juntos. Esa rutina transforma los juegos de un pasatiempo privado a un entretenimiento social programado, basado tanto en la presencia como en el juego. Les da a los amigos ocupados una razón recurrente para reunirse en línea.

Este cambio le da un contexto social a las pequeñas decisiones de compra. Un jugador que planee una noche de juegos en línea podría usar comprar tarjeta de PayPal como una compra práctica relacionada con el entretenimiento y, luego, centrarse en la sesión compartida. El enlace lleva a una página de tarjetas de regalo de recarga de PayPal y se enmarca dentro de un presupuesto más amplio destinado al entretenimiento digital.

El juego compartido se convierte en una cita

Los resultados de encuestas recientes muestran por qué esta idea tiene aceptación, aunque no permiten hacer afirmaciones generales a nivel regional. En una encuesta de 2023 realizada en 12 países, entre los que se encontraba Brasil, el 51 % de los jugadores activos semanales de 16 años o más afirmaron que jugaban en línea con otras personas cada semana. El estudio abarcó a 12 847 encuestados, pero no establece un patrón uniforme para toda América Latina. Por otro lado, la ESA informó que el 55 % de los jugadores de EE. UU. jugaba con otras personas semanalmente en 2024.

Los jugadores pueden comprar juegos digitales a través de las tiendas oficiales de las plataformas o de los mercados digitales. Eneba es una opción para adquirir game keys o tarjetas de regalo, con indicaciones claras sobre la región para ayudar a los compradores a seleccionar el producto adecuado. Ese acceso práctico respalda el plan de un grupo en torno al juego y la plataforma que haya elegido.

La cooperación cambia la sesión

El modo cooperativo cambia la estructura emocional de una sesión cuando el avance depende de la comunicación y de roles complementarios. Las investigaciones sobre la dependencia mutua en los juegos multijugador relacionan estas condiciones con el sentido de conexión con los demás, la confianza interpersonal, la cooperación y el capital social. El hallazgo apunta a una distinción clave: el modo multijugador por sí solo no genera la misma experiencia. Un modo basado en el trabajo en equipo sostenido les da a los amigos una razón para coordinarse, compartir responsabilidades y recordar juntos un éxito logrado con esfuerzo.

Los amigos que ya se conocen pueden usar las sesiones recurrentes para mantenerse en contacto, mientras que los juegos compartidos también pueden servir para que se conozcan personas que luego siguen en contacto. El estudio de Pew de 2024 sobre adolescentes estadounidenses reveló que el 47 % de los jugadores adolescentes había hecho un amigo en línea a través de un juego al que ambos jugaban. La misma investigación recoge opiniones declaradas por los propios participantes, entre ellas el 47 % que afirmó que los juegos habían contribuido a fortalecer sus amistades, más que una prueba de causalidad directa.

La comunidad va más allá del juego

El plan social no tiene por qué terminar cuando concluye la sesión. Los foros relacionados con los juegos, los chats grupales, los espacios de transmisión en vivo y las discusiones entre fans pueden dar continuidad a la conversación y ofrecer espacios para compartir estrategias, reacciones o planes para una próxima sesión. Las investigaciones han asociado los juegos multijugador con el «capital social asociado al gaming», un término que incluye la cercanía, el sentido de pertenencia, las relaciones con otros jugadores y la participación en publicaciones o foros relacionados. Dado que ese estudio fue transversal, identifica una asociación más que una causa directa.

Los estudios académicos sobre los mundos en línea persistentes también utilizan el marco del «tercer lugar» para referirse a la sociabilidad informal fuera del hogar y el trabajo. Se trata de una perspectiva útil para analizar los puntos de encuentro digitales recurrentes, no una afirmación de que todas las comunidades de videojuegos cumplan esa función o reemplacen a las amistades fuera de línea. Para los lectores de América Latina, una encuesta multinacional de PGB abarcó a Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, pero los resultados disponibles no ofrecen una medida regional comparable de la amistad o la frecuencia de juego cooperativo.

La tendencia es clara: a la hora de elegir opciones de entretenimiento, cada vez se tiene más en cuenta a las personas con las que se va a compartir ese momento. Una vez que un grupo decide cuál será su próxima actividad, los marketplaces digitales como Eneba ofrecen promociones en productos digitales como un siguiente paso práctico, además de game keys y tarjetas de regalo.

Este es un contenido presentado por Eneba.