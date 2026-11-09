El cupo en dólares que la empresa ya tiene aprobado

Una empresa puede tener ventas por cobrar y necesitar liquidez antes de recibir esos pagos: el pago grande al proveedor cae antes que la factura del cliente. El trimestre cierra; las tres semanas de en medio no. Pedir un crédito nuevo implica otra evaluación, otros antecedentes y un plazo que a veces no calza con esa ventana.

En muchas pymes y en no pocas compañías más grandes esa ventana ya tiene una respuesta parcial, poco usada: el cupo en dólares de la tarjeta corporativa o de la tarjeta personal del dueño o de un socio. Es la línea internacional que el banco emisor ya aprobó para compras fuera de Chile. No es efectivo en caja. No es un avance del banco. Es un límite en USD que, si está disponible, se puede convertir a pesos.

Un operador especializado compra el cupo de la tarjeta -Visa o Mastercard- y transfiere pesos a la cuenta bancaria acordada. El cargo genera una deuda con el emisor de la tarjeta, que su titular debe pagar según las condiciones pactadas. GiroDólares no otorga un crédito adicional ni solicita claves bancarias o acceso a cuentas. La transferencia, una vez confirmada la operación, es pago en minutos.

La operación utiliza un cupo previamente aprobado, pero su disponibilidad no asegura la autorización del cargo. En montos altos pueden aplicarse validaciones adicionales de seguridad, que GiroDólares informa antes de operar.

En operaciones chicas el proceso se parece entre distintos proveedores. En montos altos no. El porcentaje sobre el Dólar Observado se evalúa por tramo: una operación grande no se cotiza igual que una de USD 300. GiroDólares cotiza sin tope máximo, caso a caso, y deja el porcentaje y el total exacto en pesos por escrito antes de comprometerse. GiroDólares detalla los requisitos y el proceso para las operaciones de empresas y montos altos.

Tres verificaciones que corresponden, sobre todo si el monto importa:

Uno. Las condiciones del banco emisor para ese tipo de cargo y las políticas internas sobre la tarjeta corporativa. El operador no reemplaza esa lectura.

Dos. La trazabilidad de los dos extremos: quién es el titular de la tarjeta y quién el de la cuenta que recibe los pesos. La operación tiene que poder justificarse después.

Tres. Con quién se opera. Antigüedad comprobable con rastros públicos -no con una frase de campaña-; oficina física; cotización escrita; un interlocutor que responda de la cotización a la transferencia. GiroDólares no solicita claves bancarias ni acceso a cuentas.

GiroDólares opera en Chile desde 2002, con oficina en Providencia. CupoDólares, del mismo grupo, opera desde 2001. Más de 21.000 clientes atendidos, según los registros de la empresa, y 4,9 estrellas en su ficha de Google, consultada en noviembre de 2026. La operación mínima es USD 300; los montos altos se cotizan por tramo, sin tope máximo. Atienden tarjetas corporativas y tarjetas de dueños o socios, Visa o Mastercard.

El pago se calcula aplicando un porcentaje de hasta 82 % del Dólar Observado por cada dólar de cupo utilizado, según monto y condiciones; la cotización informa el total exacto en pesos antes de operar.

Cotizar no obliga. Antes de decidir, conviene comparar el monto que se recibirá, las condiciones del cargo y la fecha en que deberá pagarse.

Este es un contenido presentado por GiroDólares.