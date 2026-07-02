El entrenamiento híbrido llegó para quedarse: adidas presenta Adizero Dropset

Durante los últimos años, la forma de entrenar ha cambiado. Cada vez son más las personas que combinan distintas disciplinas dentro de una misma rutina, alternando sesiones de running con ejercicios de fuerza, movilidad y entrenamiento funcional. Una tendencia conocida como Hybrid Training, que ha ganado fuerza en todo el mundo y que hoy también encuentra cada vez más adeptos en Chile.

En respuesta a esta evolución, adidas presenta Adizero Dropset, una zapatilla desarrollada para acompañar a quienes buscan un rendimiento equilibrado entre velocidad, estabilidad y control, sin tener que cambiar de calzado entre un entrenamiento y otro.

Pensada para deportistas que pasan del cardio al levantamiento de pesas (y viceversa), Adizero Dropset incorpora tecnologías que permiten responder a las distintas exigencias del entrenamiento híbrido. Entre ellas destacan Energyrods, que favorecen una transición fluida y un potente retorno de energía, y Lighttraxion, una suela diseñada para entregar agarre y estabilidad en movimientos laterales, cambios de dirección y ejercicios de fuerza.

Más que especializarse en una sola disciplina, la nueva silueta busca acompañar a una generación de deportistas que entiende el entrenamiento de manera integral, donde correr, levantar pesas, saltar o trabajar la movilidad forman parte de un mismo objetivo: mejorar el rendimiento de forma completa.

"Hoy vemos que cada vez más personas entrenan de forma híbrida. Ya no existen límites tan marcados entre el running y el entrenamiento funcional, y Adizero Dropset nace justamente para responder a esa nueva manera de moverse, entregando el balance necesario entre velocidad, estabilidad y control", comentan desde adidas Chile.

Adizero Dropset ya se encuentra disponible en Chile a través de adidas.cl y tiendas seleccionadas de la marca, acercando esta nueva propuesta a quienes buscan potenciar su entrenamiento con un calzado preparado para responder a las exigencias de una rutina cada vez más dinámica.

Este es un contenido presentado por Adidas.