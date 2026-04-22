El mágico mundo de los libros de Harry Potter llega al V Festival de Libros Penguin Providencia

En el marco de la quinta edición del Festival de Libros Penguin Providencia, una de las citas literarias más importantes del país, se presentará "El Mundo Mágico de los libros de Harry Potter", una muestra dedicada a celebrar la historia editorial de una de las sagas más queridas a nivel mundial.

La actividad pone en el centro a los libros que han acompañado a generaciones de lectores desde la publicación de "Harry Potter y la piedra filosofal" en 1997, destacando sus distintos formatos y poniendo especial énfasis en las Ediciones Ilustradas Interactivas, que han permitido profundizar el conocimiento y la cercanía con el mundo mágico creado por J.K. Rowling.

La muestra forma parte de las exhibiciones centrales del festival, que este año también rinde homenaje a la tradición de la literatura gótica, reafirmando el vínculo entre grandes clásicos y éxitos contemporáneos que han marcado a lectores de distintas edades.

Con entrada liberada, el V Festival de Libros Penguin Providencia se realizará entre el 24 y el 26 de abril en la Fundación Cultural de Providencia, y contará con la presencia de más de sesenta autores nacionales e internacionales, junto a una amplia programación de actividades para todo público.

Durante los tres días del encuentro, los asistentes podrán acceder a una variada oferta de títulos con descuentos, incluyendo diversas ediciones de Harry Potter, consolidando este espacio como una instancia abierta para el encuentro con los libros y la lectura.

Además, podrán adquirir ejemplares en los stands de venta con 25% de descuento si son afiliados a Caja Los Andes o cuentan con la Tarjeta Vecino de Providencia.

Este es un contenido presentado por Penguin Random House.