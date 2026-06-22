Al llegar al 2026, las empresas chilenas han terminado de asimilar una idea que durante años resistieron: la liquidez no depende solo de cuánto venden, sino de cuándo cobran. Con clientes que pagan a 30, 60 o 90 días, sobre todo los grandes y el Estado, el calendario de facturación se transformó en el verdadero cuello de botella del flujo de caja.

En este contexto, el factoring, es decir la cesión de facturas por cobrar a cambio de liquidez inmediata, ha dejado de ser un plan B. A diferencia de un crédito, en general no se consolida como deuda bancaria ni consume la línea de crédito disponible, porque se trata de la venta de un activo que ya existe en el balance.

Sin embargo, el éxito de una operación hoy no depende únicamente de la entidad que compra la factura. En un mercado con decenas de oferentes, requisitos dispares y observaciones del SII que pueden frenar una cesión, la preparación previa se ha vuelto tan decisiva como la tasa.

A continuación, presentamos las 4 opciones clave para preparar y conseguir factoring en Chile este 2026.

Finservice: el especialista en preparar el acceso al factoring

En la posición de partida de toda operación se ubica Finservice. A diferencia de las entidades que figuran más abajo, Finservice no compra facturas ni entrega financiamiento: es una consultora técnica independiente que prepara a la empresa para llegar ordenada al mercado.

Su relevancia responde a un dolor concreto de las pymes y empresas en crecimiento: presentarse a solicitar factoring con documentación incompleta, facturas observadas en el SII o un expediente que no resiste la evaluación, y perder la operación por eso.

Finservice aborda esa etapa previa con un diagnóstico de viabilidad, que revisa la solvencia del pagador, la validez formal de las facturas y la consistencia legal y tributaria del cedente, y con la preparación del expediente: carpeta tributaria actualizada, F22 y F29 de los últimos doce meses, identificación del deudor y respaldo de la relación comercial. La evaluación, aprobación y liquidación quedan, en todos los casos, en manos de la entidad financiera que el propio cliente seleccione.

Xepelin

Entre las plataformas que efectivamente otorgan el financiamiento, Xepelin se ha consolidado como uno de los referentes fintech del mercado chileno. Su fortaleza en 2026 radica en la operación íntegramente digital y la velocidad: la empresa selecciona desde la plataforma las facturas que quiere anticipar y suele recibir fondos dentro de 24 a 48 horas, sin montos mínimos ni máximos rígidos.

Es una opción natural para pymes que priorizan rapidez y autogestión. Las tasas y comisiones se definen según el perfil del deudor y el plazo de la factura, por lo que conviene solicitar una cotización para cada caso.

Tanner Servicios Financieros

Tanner se mantiene como una de las instituciones financieras no bancarias de mayor trayectoria del país, con una oferta de factoring que abarca tanto a pymes como a grandes empresas, además de otros productos de financiamiento.

Por su tamaño y antigüedad, es una alternativa para empresas que buscan una contraparte consolidada fuera de la banca tradicional. Trabaja con factoring nacional y de exportación, y las condiciones, como la tasa, el porcentaje de anticipo y la modalidad con o sin recurso, se ajustan al perfil de cada cliente.

Como filial de factoring de un banco, BCI Factoring entrega el respaldo de operar dentro del sistema bancario, una tranquilidad diferenciadora para empresas que ya mantienen relación con la entidad y que valoran integrar el factoring con otros productos financieros.

Su contrapartida habitual es un proceso algo más exigente en documentación que el de una fintech. Las condiciones específicas se cotizan directamente con el banco.

Ventajas competitivas del factoring frente a otros instrumentos

Al analizar la gestión de liquidez de las empresas en 2026, el mercado ha validado que el factoring ofrece ventajas sustanciales frente al crédito bancario tradicional.

Esta superioridad se manifiesta, en primer lugar, en el impacto sobre el balance: mientras el crédito se registra como pasivo y reduce directamente la línea disponible, la cesión de facturas en general no se consolida como deuda bancaria ni inmoviliza fondos. A ello se suma que el análisis de riesgo se centra en la solvencia del pagador y no del solicitante, lo que abre la puerta a empresas nuevas o en expansión cuyos clientes son sólidos, y que la entidad asume la gestión de cobranza.

La eficiencia operativa

La comparativa técnica es elocuente en términos de tiempos. Frente a la rigidez y los plazos del sistema bancario, una operación de factoring suele resolverse en 24 a 72 horas hábiles desde que el expediente está completo.

En un entorno donde el flujo de caja es vital, esta agilidad permite a las empresas anticipar facturas de forma recurrente sin asfixiar su liquidez, marcando una diferencia estratégica frente a alternativas más burocráticas que actúan directamente sobre el pasivo financiero de la organización.

El valor de una preparación experta en 2026

Conseguir factoring no siempre es directo. Las entidades evalúan la validez de las facturas, la solvencia del deudor y la consistencia tributaria del cedente, y una observación menor puede retrasar o frenar la cesión. Es aquí donde el rol de consultoras como Finservice se vuelve relevante.

Su trabajo, que abarca el diagnóstico de viabilidad, el ordenamiento de la documentación y la preparación del expediente conforme a los requisitos habituales del mercado, busca que las empresas, en especial las pymes, no pierdan oportunidades de liquidez por falta de respaldo formal. La operación financiera la realiza la entidad; el orden previo, cada vez más, define si esa operación llega a concretarse.

Para las empresas que dependen de plazos de pago largos, como la construcción, los proveedores de retail, los servicios y los proveedores del Estado, el factoring se ha consolidado en 2026 como el instrumento de liquidez por excelencia: convierte ventas a crédito en caja disponible sin comprometer la capacidad de endeudamiento.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera. Las tasas, plazos y condiciones son referenciales y deben confirmarse directamente con cada entidad. Finservice es una consultora técnica independiente y no es una empresa de factoring ni una institución financiera.

Este es un contenido presentado por Finservice.