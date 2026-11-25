La Inteligencia Artificial en los teléfonos suele quedar escondida dentro de ajustes o aplicaciones específicas, lo que dificulta su uso en el día a día. Con la llegada de HONOR 600 Elite, se integra un Botón IA físico en el costado del equipo que funciona como un acceso directo. Basta con seleccionarlo frente a una imagen o conversación para activar herramientas automáticas de edición fotográfica, protección de datos y traducción en tiempo real.

Para hacer que la edición fotográfica sea fácil, este equipo incorpora una suite creativa que se activa directamente desde el Botón IA exclusivo.

Un toque lateral para resolver imprevistos

Si una imagen no salió como se esperaba, basta con seleccionarla y presionar el comando para que el sistema haga el trabajo pesado de forma automática:

Con la función Borrador IA , se pueden borrar personas que pasaban caminando, letreros o basura con un solo toque, rellenando el fondo de forma natural.

, se pueden borrar personas que pasaban caminando, letreros o basura con un solo toque, rellenando el fondo de forma natural. La herramienta de ojos abiertos corrige automáticamente a quienes cerraron los ojos en una foto familiar o con amigos, evitando tener que repetir la toma.

corrige automáticamente a quienes cerraron los ojos en una foto familiar o con amigos, evitando tener que repetir la toma. Permite sacar fotos desde la ventana del auto, el bus o un avión eliminando el reflejo molesto del cristal para que la postal quede limpia.

La función Imagen a Video 2.0 analiza una foto estática y genera un clip en movimiento con transiciones fluidas, listo para compartir en redes sociales.

Privacidad y atajos para el trabajo diario

El Botón IA no solo sirve para la cámara. Al mantenerlo presionado dentro de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, permite desenfocar automáticamente información confidencial (como números de cuenta o datos personales) antes de enviar una captura de pantalla. Además, ofrece atajos rápidos para traducir conversaciones en tiempo real, transcribir notas de voz a texto o resumir documentos largos sin complicaciones.

Potencia y batería para crear sin pausas

Toda esta suite creativa se apoya en una cámara principal de 108 MP que asegura gran nitidez tanto de día como de noche, acompañada por una memoria de 256 GB para guardar archivos y una batería de 8.100 mAh que rinde hasta tres días continuos de uso, junto a una estructura resistente ante caídas de hasta 2,5 metros y agua (IP68, IP69 e IP69K).

Precio y disponibilidad

HONOR 600 Elite se encuentra disponible en Chile a través de www.honorstore.cl a un precio de $449.990.

Este es un contenido presentado por HONOR.