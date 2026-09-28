El truco para tener batería de dos días en un teléfono que no pesa en el bolsillo

Para muchos, salir de la casa sin el cargador o una batería externa en la mochila es motivo de estrés. La rutina moderna, entre aplicaciones de mapas, videollamadas, redes sociales y música en el trayecto, suele dejar a la mayoría de los teléfonos pidiendo enchufe antes de que termine la tarde.

El problema habitual es que los equipos con gran autonomía suelen ser gruesos y pesados. Frente a esto, la propuesta de HONOR 600e llama la atención por resolver la contradicción técnica de cómo meter una batería masiva de 6.520 mAh en un diseño de solo 7,32 milímetros de grosor y 180 gramos de peso.

Dos días lejos del enchufe

La autonomía del dispositivo cuenta con certificación internacional de TÜV Rheinland para rendir hasta 48 horas continuas de uso real. Esto significa que una persona puede salir de viaje por el fin de semana o enfrentar dos jornadas laborales completas sin la necesidad obligatoria de buscar un enchufe al final de la noche.

La clave no está solo en el tamaño del componente, sino en cómo el sistema gestiona la energía. El teléfono aprende de los hábitos de uso del usuario para reducir el consumo en segundo plano cuando la pantalla está apagada y optimizar los recursos cuando se ejecutan tareas exigentes, como grabar video o jugar.

Carga rápida para salir del apuro

Para esos días en que se olvidó cargar el teléfono durante la noche, HONOR 600e incorpora carga rápida de 45W. En pocos minutos conectado a la corriente, recupera la energía necesaria para soportar varias horas de música, navegación o llamadas antes de salir de casa.

Diseño liviano que no sacrifica resistencia

Lejos de parecer un dispositivo tosco, su cuerpo ultra delgado cuenta con una estructura metálica reforzada y certificación IP66, lo que asegura protección contra el polvo y salpicaduras de agua en el uso cotidiano. A esto se suma una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas a 120 Hz, pensada para consumir contenido con fluidez sin ocupar la batería de golpe.

Precio y disponibilidad

HONOR 600e ya se encuentra disponible en Chile a través de www.honorstore.cl a un precio de $499.990.

Este es un contenido presentado por HONOR.