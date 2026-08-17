Fenix Entertainment y Maluma firman acuerdo global para su gira mundial 2027-2028

Fenix Entertainment anunció hoy la firma de un acuerdo global con Maluma para liderar el desarrollo y la estrategia de su próxima gira mundial, que tendrá lugar durante 2027 y 2028.

La alianza marca el inicio de una nueva etapa de trabajo entre ambas partes y acompañará el próximo ciclo internacional del artista colombiano, tras el lanzamiento de "Loco x Volver", su séptimo álbum de estudio, un proyecto que representa un regreso a sus raíces, a Medellín y a la esencia de Juan Luis Londoño, nombre detrás de Maluma.

Con más de una década de trayectoria internacional, Maluma se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina, con una carrera que lo ha llevado a presentarse en los principales mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Su próxima gira mundial representará la evolución de una carrera en constante crecimiento y llevará esta nueva etapa artística a los principales escenarios internacionales durante 2027 y 2028.

El acuerdo amplía el portafolio internacional de Fenix Entertainment, compañía con más de 35 años de trayectoria en el desarrollo y producción de entretenimiento en vivo, que actualmente trabaja junto a algunos de los artistas más relevantes de la música latina, incluyendo Luis Miguel, Ricardo Arjona y Ricardo Montaner, además de desarrollar alianzas estratégicas con Shakira en distintos mercados.

Con operaciones en Argentina, Latinoamérica y Europa, Fenix Entertainment se ha consolidado como un socio estratégico para artistas de alcance global, desarrollando giras, festivales y experiencias en vivo.

La incorporación de Maluma fortalece el posicionamiento internacional de Fenix Entertainment y amplía su capacidad de desarrollar proyectos junto a los principales talentos de la música latina y mundial.

Marcelo Fígoli, fundador y presidente de Fenix Entertainment, comentó: "Trabajar junto a artistas con la trayectoria y el alcance internacional de Maluma siempre representa un desafío y una enorme responsabilidad. Creemos en su visión, en su talento y en el momento que está atravesando su carrera. Estamos muy orgullosos de acompañarlo en esta nueva etapa y de poner todo nuestro equipo y experiencia al servicio de un proyecto de esta magnitud."

Los detalles sobre los mercados, fechas y calendario de la gira mundial 2027–2028 serán anunciados próximamente.

Este es un contenido presentado por Fenix Chile.