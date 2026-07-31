Fin de mes: la cita que nadie quiere tener

Unired: cómo simplificar el pago de cuentas a fin de mes

Pagar las cuentas cuando se acerca el cierre del mes suele transformarse en una carrera contra el calendario. Unired propone reunir todos los pagos en un solo lugar, con premios para quienes paguen el 30 y 31 de julio.

Llega el 29, 30 y 31, y ahí están, otra vez, las cuentas por pagar: las principales de la casa (luz, agua, gas, internet), las que se usan para moverse en el día a día, como tarjetas de casas comerciales, la cuenta del celular, autopistas y muchas más. No importa cuánto se ordene el presupuesto, siempre aparece esa sensación de estar corriendo contra el calendario, revisando aplicaciones distintas.

Es una verdad simple, pero incómoda: pagar cuentas a fin de mes consume tiempo, energía y, a veces, hasta paciencia.

Cuando ordenar las cuentas deja de ser un dolor de cabeza

Ahí es donde entra Unired, que cuenta con la app Unired y con unired.cl, opciones donde se pueden pagar las distintas cuentas desde donde uno esté, sin tener que saltar entre plataformas ni recordar diez claves diferentes.

Da lo mismo si se prefiere hacerlo desde el computador o el celular: Unired está pensado para que ese momento de fin de mes, que normalmente se siente como una carrera de obstáculos, se resuelva en minutos y desde un solo lugar. Cuando las cuentas se pagan como usuario registrado, al mes siguiente solo es necesario iniciar sesión y pagar, es decir, no hay que volver a cargar las cuentas, sino que basta con ver las deudas y elegir cuáles se desea pagar, en pocos pasos.

Un motivo extra para pagar a tiempo

Como el objetivo es que pagar cuentas deje de ser sinónimo de estrés por los gastos del mes, esta vez Unired suma un incentivo adicional. Durante el 30 y 31 de julio, todas las personas que paguen sus cuentas a través de cualquiera de los canales de Unired entran automáticamente a participar por una de 100 giftcards de $10.000.

Sin pasos extra ni trámites adicionales: pagar las cuentas en unired.cl o en la app Unired también tiene recompensa.

Fin de mes seguirá siendo fin de mes. Pero, al menos, la parte de pagar las cuentas puede ser bastante más simple, más rápida y, esta vez, con premio incluido.

Este es un contenido presentado por Unired.