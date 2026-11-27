Una delegación del Boston Children's Hospital trabajó junto a equipos clínicos y académicos chilenos en una agenda de colaboración centrada en el fortalecimiento de la neurología pediátrica. La iniciativa busca potenciar las capacidades de los equipos de salud del país y avanzar hacia una atención más oportuna y coordinada para niños, niñas y adolescentes con enfermedades neurológicas complejas.

La visita fue impulsada por Fundación Alegría, cuya fundadora es Pilar Matte, como parte de su trabajo para promover el desarrollo de la salud pediátrica y generar vínculos de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales. La coordinación clínica estuvo a cargo del doctor Juan Francisco Cabello, neurólogo infantil chileno.

El Boston Children's Hospital es un hospital pediátrico de enseñanza asociado a Harvard Medical School. Según el ranking 2026-2027 de U.S. News & World Report citado en el comunicado, fue reconocido entre los mejores de Estados Unidos en siete especialidades, incluidas Neurología y Neurocirugía.

Revisión de casos clínicos y actividades académicas

La semana pasada, los especialistas participaron en jornadas clínicas sobre neurofibromatosis y epilepsia en el INTA de la Universidad de Chile donde revisaron casos de pacientes complejos provenientes de Santiago y de otras regiones del país. Algunos de los niños y niñas participantes reciben acompañamiento a través de los programas de Fundación Alegría.

La agenda también contempló el encuentro «Diálogos con expertos del Boston Children's Hospital: conectando experiencias para el cuidado en neuropediatría», organizado por la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación Alegría. La actividad permitió compartir experiencias clínicas y abordar desafíos en la atención neuropediátrica.

Además, la delegación sostuvo reuniones con autoridades de salud para explorar nuevas oportunidades de colaboración, entre ellas asistencia técnica, formación de profesionales —incluidos quienes trabajan en regiones— y continuidad del intercambio académico y clínico entre Chile y Boston.

Especialistas invitados

La delegación incluyó profesionales con experiencia en distintas áreas de la neurología pediátrica:

Dra. Nicole Ullrich, profesora de Neurología en Harvard Medical School y directora asociada de ensayos clínicos del Programa de Neurofibromatosis del Boston Children's Hospital. Su trabajo se centra en NF1, NF2 y neurooncología pediátrica.

Dr. David K. Urion, exdirector de Educación y del Programa de Neurología Conductual del hospital, con experiencia en neurodesarrollo, autismo y ética clínica.

Dra. Molly Wilson-Murphy, neuróloga pediátrica especializada en enfermedades neuroinmunológicas y neuroinfecciosas.

Dra. Christina Briscoe, epileptóloga pediátrica enfocada en espasmos epilépticos infantiles y equidad en el acceso a tratamientos.

Dra. Kiran Maski, profesora asociada de Neurología en Harvard Medical School y especialista en medicina del sueño infantil.

Dr. Juan Francisco Cabello, coordinador general de la visita y neurólogo pediátrico chileno.

Formación clínica para profesionales chilenos

La visita también se enmarca en el Programa Conecta Alegría, que busca dar continuidad al intercambio de conocimientos y experiencias entre los equipos médicos de Chile y Boston. Una de sus principales herramientas es la Beca Alegría, que financia estadías de formación clínica para profesionales chilenos en Boston, con el compromiso de regresar al país y compartir los conocimientos adquiridos.

"Esta visita trae a Chile a algunos de los mejores especialistas del mundo que no solo vienen a enseñar desde la teoría, sino más bien desde la práctica y el conocimiento de casos reales. Por eso creemos que el verdadero valor es lo que queda: equipos más preparados y pacientes mejor atendidos", señaló Rocío Espinoza, directora ejecutiva de Fundación Alegría.

La convocatoria 2027 contempla seis cupos de Observership, con estadías de cuatro a ocho semanas para neurólogos pediátricos, y un cupo de Fellowship, de aproximadamente doce meses. El programa considera pasajes, costos asociados a la formación, alimentación y apoyo logístico.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 2 de noviembre de 2026 y el 15 de enero de 2027.

Sobre Fundación Alegría

Fundación Alegría es una organización chilena sin fines de lucro dedicada a la salud pediátrica y a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Su trabajo articula al sector público, universidades, prestadores de salud y sociedad civil, con programas relacionados con el dolor, la neurofibromatosis y la epilepsia.

Este es un contenido presentado por Fundación Alegría.