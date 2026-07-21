Fundación Gantz da inicio a su Colecta 2026 apoyar tratamientos para niños con fisura labio-alvéolo-palatina

Cada año, alrededor de 300 niños y niñas nacen en Chile con fisura labio-alvéolo-palatina (FLAP), una de las malformaciones congénitas más frecuentes del país. Su incidencia alcanza cerca de 2 casos por cada 1.000 nacidos vivos, el doble del promedio mundial. Pese a ello, sigue siendo una condición ampliamente desconocida y rodeada de mitos, tanto sobre su origen como sobre las posibilidades reales de tratamiento.

Este 23 de julio se conmemora el Día Mundial de la Fisura Labio-Alvéolo-Palatina y, un día después, el 24 de julio, Fundación Gantz - Hospital del Niño con Fisura —único centro en Chile dedicado exclusivamente al tratamiento integral de esta patología— da inicio a su Colecta 2026.

La secuencia no es casual: busca ser una continuidad natural entre generar conciencia sobre la realidad de miles de familias y luego invitar a la ciudadanía a ser parte concreta de la solución.

"Cada 23 de julio nos recuerda algo simple pero urgente: en Chile nacen 300 niños al año con esta condición, y todavía existe la idea de que se resuelve con una sola cirugía. Lo que no es así. Necesitan años de acompañamiento por distintas especialidades, y por eso este año decidimos que nuestra Colecta 2026 comience justo al día siguiente de esta conmemoración: para que la conversación sobre concientización se transforme en acción concreta", dijo Ximena Ovalle, Directora Ejecutiva de Fundación Gantz.

Más que una cirugía

El tratamiento de la FLAP no se resume en una intervención quirúrgica. Desde el diagnóstico —en muchos casos incluso antes del nacimiento— hasta los 18 años aproximadamente, los pacientes requieren el trabajo coordinado distintas especialidades médicas como cirugía plástica y maxilofacial, odontopediatría, ortodoncia, fonoaudiología, otorrinolaringología, psicología y nutrición, entre otras.

Un problema de acceso, no solo de salud

La literatura médica coincide en que, con tratamiento oportuno e integral, las personas nacidas con FLAP pueden desarrollarse plenamente. En muchos casos, el obstáculo no es médico sino económico: el costo y la duración del tratamiento (desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 años de edad, cuando finaliza el proceso de crecimiento) pueden dejar a familias sin la posibilidad de completarlo.

Fundación Gantz lleva casi cinco décadas acompañando a cientos de familias, trabajando para que el factor económico nunca sea la razón por la que un niño o niña quede fuera de su tratamiento. A diferencia de otros centros de salud, la fundación no cuenta con apoyo del Estado, por lo que su funcionamiento depende directamente de la recaudación de fondos para sostener el tratamiento integral de sus 1.300 pacientes actuales.

Por eso, en el marco del Día Mundial de la FLAP, este 24 de julio da inicio a su Colecta 2026, invitando a la ciudadanía a colaborar para que más niños, niñas, adolescentes y adultos puedan acceder a una atención de excelencia. La meta de esta versión es recaudar $80 millones para continuar fi nanciando los tratamientos integrales de pacientes que hoy están en lista de espera.

Este es un contenido presentado por Fundacion Gantz.