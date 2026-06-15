Grupo Penta impulsa la transformación digital del mercado automotriz con alianza entre Linze y Banco de Chile

Grupo Penta continúa fortaleciendo su apuesta por la innovación y la digitalización de servicios financieros, esta vez a través de Linze, filial de Penta Financiero, especializada en la compra y venta online de automóviles usados, y que concretó una alianza, convenio con Banco de Chile para incorporar financiamiento digital destinado a la adquisición de vehículos entre particulares.

El acuerdo permitirá que los usuarios de Linze puedan solicitar créditos automotrices directamente a través de la plataforma, facilitando el acceso al financiamiento para la compra de vehículos usados de hasta ocho años de antigüedad. La alternativa estará disponible tanto para clientes como para no clientes de Banco de Chile, ampliando las posibilidades de acceso para quienes buscan concretar una transacción de manera rápida y segura.

La incorporación de esta nueva solución representa un paso relevante para Linze y para el Grupo Penta, como también para el Banco de Chile al integrar en una misma experiencia digital las distintas etapas del proceso de compraventa de vehículos usados. De esta forma, la plataforma permite buscar, comparar, comprar, vender y ahora también financiar automóviles de manera completamente digital, incluyendo la posibilidad de negociar el precio entre las partes.

Grupo Penta fortalece la propuesta integral de Linze

Con esta alianza, Linze se posiciona como el primer portal automotriz integral del país al reunir en una sola plataforma herramientas que permiten gestionar de manera digital cada una de las etapas asociadas a la compra y venta de vehículos usados.

Uno de los aspectos centrales del modelo desarrollado por la filial de Penta Financiero es la seguridad del proceso de pago. El sistema contempla mecanismos de resguardo de fondos asociados al crédito, permitiendo que estos sean custodiados de manera segura y transferidos directamente al vendedor una vez cumplidas las condiciones establecidas para la operación.

Este mecanismo busca entregar mayor tranquilidad tanto a compradores como a vendedores, reduciendo riesgos asociados al manejo de efectivo, transferencias informales y eventuales situaciones de fraude o estafa que pueden afectar las transacciones entre particulares.

Además, todo el proceso ha sido diseñado bajo una lógica digital, incorporando firma electrónica avanzada y eliminando la necesidad de trámites presenciales o documentación física innecesaria. Esto permite que los usuarios puedan gestionar el financiamiento desde cualquier lugar del país, simplificando significativamente la experiencia de compra.

Marco Comparini, presidente de Linze, destacó el impacto que tendrá esta alianza en la experiencia de los usuarios y en el desarrollo del mercado automotriz digital.

"Con esta alianza elevamos el estándar del mercado de autos, ofreciendo una experiencia donde las personas no compran solas, sino que cuentan con acompañamiento y un proceso digital seguro de inicio a fin", señaló.

La incorporación de financiamiento a la plataforma responde a una tendencia creciente hacia la digitalización de servicios financieros y procesos de compraventa, especialmente en segmentos donde históricamente las operaciones entre particulares han enfrentado desafíos relacionados con la seguridad y la confianza.

En este contexto, la alianza entre Linze y Banco de Chile combina la experiencia tecnológica de la plataforma impulsada por Grupo Penta con la capacidad de financiamiento y respaldo financiero de una de las principales instituciones bancarias del país.

Desde el Banco de Chile valoraron el acuerdo como un avance en su estrategia digital y de desarrollo de nuevas soluciones para los usuarios.

"Esta alianza fortalece nuestra estrategia digital y representa un paso relevante para Banco de Chile, ya que nos permite poner nuestro respaldo financiero y solidez institucional al servicio de una experiencia digital innovadora, segura y centrada en las personas, en un momento clave como es la compra de un vehículo", afirmó Esteban Kemp, gerente de la División Marketing, Tecnología y Digital de Banco de Chile.

La iniciativa se enmarca además en la estrategia de crecimiento y diversificación de la entidad financiera, que recientemente concretó su ingreso al mercado de la adquirencia mediante su filial Banchile Pagos.

Para el Grupo Penta, el acuerdo refleja el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios y a modernizar industrias que avanzan rápidamente hacia modelos digitales más eficientes, seguros y accesibles.

La incorporación de financiamiento automotriz dentro de Linze representa un nuevo paso en esa dirección, ampliando las capacidades de la plataforma y fortaleciendo su propuesta de valor para quienes buscan comprar o vender vehículos usados en un entorno digital con mayores estándares de seguridad y respaldo.

Grupo Penta participa en distintos sectores de la economía a través de negocios vinculados a servicios financieros, seguros, inmobiliario y agricultura, desarrollando iniciativas enfocadas en la innovación, la eficiencia y la generación de valor de largo plazo. Por su parte, Banco de Chile es una de las mayores instituciones financieras del país. Cuenta con una trayectoria de más de 130 años y una amplia presencia en el mercado bancario nacional, atendiendo a millones de clientes a través de una extensa red de sucursales y canales digitales en todo Chile.

Este es un contenido presentado por Penta.