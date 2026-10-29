Guía para futuros estudiantes: 5 aspectos clave del financiamiento universitario

A medida que se acerca un nuevo proceso de admisión universitaria, miles de estudiantes y sus familias comienzan a evaluar alternativas académicas, vocacionales y económicas para dar el siguiente paso en su formación.

Sin embargo, especialistas advierten que uno de los errores más comunes es dejar el financiamiento para el final del proceso, situación que puede traducirse en la pérdida de beneficios o en dificultades económicas una vez iniciados los estudios.

Actualmente, el sistema de educación superior ofrece diversas alternativas de financiamiento que pueden reducir significativamente el costo de una carrera, entre ellas, becas estatales, créditos estudiantiles y beneficios institucionales. Para acceder a estas ayudas, es importante planificarse, cumplir con los plazos establecidos y conocer los requisitos de postulación.

"Muchas familias concentran su atención en la elección de la carrera y de la universidad, pero no siempre analizan con tiempo las opciones de financiamiento disponibles. La recomendación es informarse desde temprano y revisar todas las alternativas antes de tomar una decisión", explicó Luis Vidal, director de Admisión y Difusión de la Universidad Andrés Bello.

Uno de los pasos fundamentales es completar oportunamente el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), instrumento que permite postular a los beneficios estudiantiles otorgados por el Estado.

A través de dicho proceso, el Ministerio de Educación evalúa la situación socioeconómica del estudiante y su grupo familiar para determinar para determinar si cumple con los requisitos para acceder a becas o créditos para la educación superior.

Junto con ello, es importante revisar que la información contenida en el Registro Social de Hogares se encuentre actualizada, ya que cualquier inconsistencia puede afectar la evaluación de los beneficios.

"Hay estudiantes que cumplen con los requisitos para acceder a ayudas económicas, pero presentan antecedentes desactualizados o no realizan los trámites dentro de plazo. Por eso es clave revisar la información familiar con anticipación y estar atentos al calendario oficial de postulaciones", agregó Vidal.

Apoyos estatales que pueden marcar la diferencia

Entre las principales ayudas disponibles se encuentran las Becas de Arancel del Ministerio de Educación, destinadas a apoyar el financiamiento de estudios superiores de acuerdo con requisitos académicos y socioeconómicos definidos por la autoridad. Estas ayudas pueden cubrir parte importante del costo de la carrera dependiendo del beneficio asignado.

A ello se suma el Crédito con Aval del Estado (CAE), una alternativa de financiamiento para estudiantes que requieren apoyo económico para costear sus estudios y que permite financiar hasta el arancel de referencia de una carrera en instituciones adscritas al sistema.

Se recomienda conocer estos instrumentos con anticipación para proyectar de mejor manera la inversión educativa y determinar qué combinación de apoyos resulta más conveniente para cada situación familiar.

Becas y beneficios internos

Además de los beneficios estatales, diversas instituciones de educación superior disponen de programas propios de apoyo estudiantil. En el caso de la Universidad Andrés Bello, existen becas dirigidas a estudiantes destacados académicamente, deportistas, mujeres que ingresan a determinadas carreras STEM y jóvenes provenientes de regiones, entre otros grupos.

Entre ellas destaca la Beca Académica Andrés Bello, que puede cubrir hasta el 100% del arancel anual; la Beca de Matrícula, destinada a estudiantes de primer año; la Beca Fomento Regional para quienes estudian en sedes regionales; la Beca Deportiva para deportistas destacados; y la Beca Ingenia, orientada a mujeres que ingresan a carreras de Ingeniería y Ciencias Exactas en régimen diurno.

Asimismo, UNAB cuenta con becas del fondo Endowment, enfocadas en apoyar a estudiantes con necesidades económicas, requerimientos de inclusión o necesidades de equipamiento tecnológico para su proceso formativo.

Según Vidal, uno de los errores más frecuentes es pensar que las becas son incompatibles entre sí o asumir que existe una única alternativa de apoyo. "Muchos postulantes desconocen que los beneficios institucionales, en algunos casos, pueden complementar las ayudas estatales. Por eso es importante evaluar todas las opciones disponibles, realizar simulaciones y solicitar orientación especializada para tomar decisiones informadas", sostuvo.

Precisamente para facilitar este análisis, la Universidad Andrés Bello dispone de un Simulador de Becas y Beneficios que permite a los futuros estudiantes conocer de manera referencial los apoyos a los que podrían acceder según sus antecedentes académicos y personales.

Los expertos también aconsejan guardar certificados y comprobantes de todos los trámites realizados durante el proceso de admisión, además de evitar las postulaciones a última hora.

Una adecuada planificación financiera no solo ayuda a reducir la incertidumbre, sino que también permite aprovechar al máximo las oportunidades de financiamiento disponibles.

Este es un contenido presentado por Universidad Andrés Bello.