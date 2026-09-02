Herbalife se convierte en la primera empresa en Chile en recertificar sus estándares de ética corporativa

Herbalife Chile obtuvo la recertificación Global Code of Ethics Initiative 2026, iniciativa desarrollada por la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA, por sus siglas en inglés) y administrada en Chile por la Cámara de Venta Directa de Chile A.G. (CVD).

Esta certificación, que en Chile se renueva cada dos años, acredita a las empresas que cumplen y promueven estándares éticos y buenas prácticas impulsadas por la industria de venta directa a nivel internacional.

La renovación reafirma el compromiso permanente de Herbalife, compañía y comunidad líder en salud y bienestar, con una operación ética y responsable, basada en la integridad, la transparencia y la protección de los consumidores y Distribuidores Independientes.

En 2024, Herbalife fue la primera empresa de venta directa en Chile en obtener esta certificación, marcando un precedente para la industria nacional. Ahora es la primera en recertificarse, sellando un nuevo hito.

"Ser la primera y única empresa de venta directa en Chile en ser recertificada es una validación de que nuestro compromiso con la ética y las buenas prácticas forma parte de la manera en que desarrollamos nuestro negocio día a día. Más que un reconocimiento, refleja la confianza que buscamos generar en nuestros Distribuidores Independientes, consumidores y en toda la industria, y nos impulsa a seguir fortaleciendo una operación responsable, transparente y alineada con los más altos estándares internacionales", afirmó Igor Carvalho, director de Herbalife Chile.

La iniciativa Global Code of Ethics de la WFDSA busca fortalecer una cultura de integridad en la industria de la venta directa, promoviendo la adopción y el mantenimiento de estándares comunes de conducta ética por parte de las asociaciones nacionales y sus empresas adheridas. En nuestro país, este proceso es administrado por la CVD, entidad encargada de evaluar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la certificación.

Al respecto, Alfonso Silva, director y secretario de la Cámara de Venta Directa de Chile A.G., señaló que están orgullosos de anunciar la primera recertificación del Código de Ética en Chile: "Este es un reconocimiento no solo a Herbalife como compañía, sino también a los Distribuidores Independientes que desarrollan su negocio de acuerdo con los estándares que promovemos como asociación gremial y que contribuyen a fortalecer la confianza en la industria de la venta directa", comentó.

El compromiso de Herbalife con la ética corporativa también se refleja en sus políticas globales de protección al consumidor, en las Garantías del Estándar de Oro, que establecen políticas orientadas a la protección de Distribuidores Independientes y Clientes Preferentes, así como en sus programas permanentes de capacitación y cumplimiento, orientados a fortalecer una cultura de responsabilidad y transparencia.

Esta recertificación 2026 en Chile se suma a otras distinciones obtenidas por Herbalife en distintos mercados de Centro y Sudamérica, reflejando la aplicación consistente de estándares éticos y de buenas prácticas en toda la región, y reafirmando el compromiso de la compañía con una industria de venta directa cada vez más transparente, responsable y orientada a fortalecer la confianza de consumidores y Distribuidores Independientes.

Este es un contenido presentado por Herbalife.